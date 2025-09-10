Punjabराज्य

पंजाब में बड़ी क्रांति…447 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शुरू, प्रदूषण घटेगा और ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी

Amzad Khan10 September 2025 - 11:42 AM
2 minutes read
Punjab electric buses
पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी: 447 ई-बसें जल्द प्रमुख शहरों में शुरू होंगी.

Punjab electric buses : पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार पर्यावरण अनुकूल, साफ-सुथरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार के लिए अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और एस ए एस नगर (मोहाली) में जल्द ही आधुनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करके 447 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी. यह बात उन्होंने “ई-मोबिलिटी और सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर पंजाब कनक्लेव” के दौरान एकत्रिता को संबोधित करते हुए की. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अगले साल के शुरू में पंजाब राज्य सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति का गवाह बनेगा.

उन्होंने कहा कि पंजाब के शहर विकास के इंजन हैं, जिनका टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है. डीजल से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख़ करने से न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि ड्राइवरों की आमदनी भी बढ़ेगी. उन्होंने यह भी बताया कि यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण में भी अहम योगदान दे रही है. मार्च 2024 से अब तक अमृतसर में ई-ऑटो फ्लीट में 200 महिलाएं शामिल हो चुकी हैं.

अमृतसर में ई-ऑटो को लेकर उत्साह

यह सम्मेलन, जो विश्व ईवी दिवस पर सी आई आई द्वारा पंजाब सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था, के दौरान डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि अमृतसर में इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) को अपनाने की दिशा में भरपूर उत्साह देखा गया है. इस सम्मेलन ने साफ-सुथरी और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था पर विचार-विमर्श हेतु अमृतसर के नीति निर्धारकों, शहर के अग्रणी नेताओं, विशेषज्ञों और ई-ऑटो ड्राइवरों को एक मंच पर लाया.

पंजाब में ई-ऑटो के बाद अब इलेक्ट्रिक बसें

अपने उद्घाटन भाषण में पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के खुशहाल और टिकाऊ भविष्य की रचना के लिए सभी नागरिकों का साझा दृष्टिकोण है. उन्होंने आगे बताया कि अमृतसर में 1,200 डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना प्रेरणादायक यात्रा रही, जो ठोस नीति और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से संभव हो सका. उन्होंने कहा कि इसी सफलता के आधार पर अब हम इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर रहे हैं, जो सबसे पहले अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और एस ए एस नगर (मोहाली) जैसे प्रमुख शहरों में शुरू की जा रही हैं.

इसके साथ ही पी एम आई डी सी  द्वारा सरकार के साथ मिलकर सावधानीपूर्वक रूट रेशनलाइजेशन, चार्जिंग ढांचे और आधुनिकीकरण के बारे में योजना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि जब हम पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे, तो हमें चुनौतियों का सामना करने और पंजाब के विकास की गति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें : फरीदकोट में बड़ी कार्रवाई: 12.1 किलो हेरोइन बरामद, पाकिस्तानी ड्रोन से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टल बेनकाब

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan10 September 2025 - 11:42 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of फरीदकोट में बड़ी कार्रवाई: 12.1 किलो हेरोइन बरामद, पाकिस्तानी ड्रोन से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टल बेनकाब

फरीदकोट में बड़ी कार्रवाई: 12.1 किलो हेरोइन बरामद, पाकिस्तानी ड्रोन से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टल बेनकाब

10 September 2025 - 10:31 AM
Photo of पंजाब बाढ़: 23,015 लोग सुरक्षित, 123 राहत शिविरों में हजारों फंसे – जानिए पूरी स्थिति

पंजाब बाढ़: 23,015 लोग सुरक्षित, 123 राहत शिविरों में हजारों फंसे – जानिए पूरी स्थिति

9 September 2025 - 7:01 PM
Photo of सिंगल क्लिक में करोड़ों रुपये: संबल योजना बन गई श्रमिकों की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद

सिंगल क्लिक में करोड़ों रुपये: संबल योजना बन गई श्रमिकों की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद

9 September 2025 - 6:37 PM
Photo of Punjab Flood News : बाढ़ से बचाव के लिए कुदरत के करीब जाना होगा: संत बलबीर सिंह सीचेवाल

Punjab Flood News : बाढ़ से बचाव के लिए कुदरत के करीब जाना होगा: संत बलबीर सिंह सीचेवाल

9 September 2025 - 4:49 PM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन राहत’, मंत्री-वालंटियर सक्रिय

पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन राहत’, मंत्री-वालंटियर सक्रिय

9 September 2025 - 4:14 PM
Photo of बाढ़ से तबाह पंजाब के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पीएम मोदी से 20,000 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता की अपील की

बाढ़ से तबाह पंजाब के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पीएम मोदी से 20,000 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता की अपील की

9 September 2025 - 3:43 PM
Photo of नशा तस्कर सोनी सहित पांच व्यक्ति 8.1 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार

नशा तस्कर सोनी सहित पांच व्यक्ति 8.1 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार

9 September 2025 - 3:29 PM
Photo of पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नए क्लर्कों को सौंपे नियुक्ति पत्र

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नए क्लर्कों को सौंपे नियुक्ति पत्र

9 September 2025 - 3:19 PM
Photo of पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पीएम मोदी से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की

पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पीएम मोदी से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की

9 September 2025 - 3:04 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह प्रभावित, डॉ. बलबीर सिंह ने पीएम के दौरे से पहले 20,000 करोड़ रुपये की सहायता की रखी मांग

पंजाब में स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह प्रभावित, डॉ. बलबीर सिंह ने पीएम के दौरे से पहले 20,000 करोड़ रुपये की सहायता की रखी मांग

8 September 2025 - 11:03 PM
Back to top button