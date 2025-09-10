Faridkot heroin recovery : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर नशा विरोधी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के तहत दो सप्ताह की योजनाबद्ध और स्रोत-आधारित कार्रवाई के दौरान फरीदकोट पुलिस ने दो प्रमुख नशा तस्करों को 12.1 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर पाकिस्तान-आधारित तस्करों द्वारा चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टल का पर्दाफाश किया. यह जानकारी मंगलवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी.



गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान फरीदकोट के गांव झरीवाला के निवासी सुखप्रीत सिंह और फिरोजपुर के गाँव वान के निवासी कादर सिंह के रूप में हुई है. डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे, जो बड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की ओर इशारा करता है. उन्होंने बताया कि यह अवैध खेप थाना सदर फरीदकोट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत गाँव झरीवाला से बरामद की गई है.

फरीदकोट में 12.1 किलो हेरोइन बरामद

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है ताकि ड्रग कार्टल को पूरी तरह से उजागर किया जा सके. सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट (एसएसपी) फरीदकोट डॉ. प्रज्ञा जैन ने बताया कि इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर तेज कार्रवाई करते हुए, एसपी (जांच) संदीप कुमार और डीएसपी फरीदकोट तरलोचन सिंह की निगरानी में पुलिस स्टेशन सदर फरीदकोट और पुलिस चौकी गोलेवाला की टीमों ने गाँव झरीवाला में आरोपी सुखप्रीत सिंह के घर के पास दोनों आरोपियों को 12.1 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया, जब वे खेप पहुंचाने जा रहे थे.

पाकिस्तानी ड्रोन से हेरोइन सप्लाई, FIR दर्ज कर जांच तेज

उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया है कि पाकिस्तान-आधारित तस्कर ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की बड़ी खेप भारतीय क्षेत्र में पहुंचाते थे, जिसे गिरफ्तार किए गए आरोपी आगे अन्य तस्करों को सप्लाई करते थे. एसएसपी ने कहा कि पाकिस्तान-आधारित हैंडलरों से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान के लिए भी जांच जारी है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और बरामदगी होने की संभावना है. इस संबंध में थाना सदर फरीदकोट में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 23 के तहत एफआईआर संख्या 212 दिनांक 08.09.2025 को मामला दर्ज किया गया है.

