Chandigarh : एक और महत्वपूर्ण नागरिक-केंद्रित पहल के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को यहां नए बने तहसील कॉम्प्लेक्स को जनता को समर्पित किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी सामान्य प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करना है।

नए तहसील कॉम्प्लेक्स की लागत 10 करोड़ रुपये

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नया तहसील कॉम्प्लेक्स 10 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इस पवित्र शहर के विकास में योगदान देने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण से अब 314 गांवों के लोग एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि बटाला उपमंडल के अलावा विधानसभा क्षेत्र फतेहगढ़ चूड़ियां, कादियां, श्री हरगोबिंदपुर साहिब और बटाला के साथ-साथ डेरा बाबा नानक और काहनूवां के कुछ गांव इस तहसील के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार छह विधानसभा क्षेत्रों के निवासियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स की नींव 4 जनवरी 2024 को रखी गई थी और यह डेढ़ एकड़ भूमि में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तहसील कॉम्प्लेक्स में एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों के कार्यालयों के साथ एक नागरिक सेवा केंद्र भी स्थापित किया गया है।

कॉम्प्लेक्स में ई-रजिस्ट्री कार्यालय

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स में एक अत्याधुनिक ई-रजिस्ट्री कार्यालय भी बनाया गया है और जनता की सुविधा के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यहां आरामदायक बैठने की व्यवस्था, साफ पेयजल की सुविधा और एक उत्कृष्ट प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम) भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह नया तहसील कॉम्प्लेक्स न्यायिक परिसर और पुलिस लाइन के पास स्थित है, जिससे नागरिकों के प्रशासनिक कार्य और भी सरल हो जाएंगे।

केंद्र सरकार पर पंजाब विश्वविद्यालय में दखल के आरोप

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पंजाब विश्वविद्यालय में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन राज्य सरकार किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि आरंभ से ही चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय हमारे राज्य की भावनात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और समृद्ध विरासत का हिस्सा रहा है। उन्होंने अफसोस जताया कि विश्वविद्यालय के अस्तित्व को बदलने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, परंतु पंजाब सरकार विद्यार्थियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी।

भाजपा की पंजाब विरोधी मानसिकता पर निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पंजाब विरोधी मानसिकता से ग्रसित है, इसी कारण वह राज्य को कमजोर करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राज्य की झांकियों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों में शामिल होने की अनुमति नहीं देती। इसी तरह बीबीएमबी, पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य मुद्दों में बेवजह हस्तक्षेप भगवा पार्टी की राज्य विरोधी सोच को दर्शाता है।

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी पर्व की तैयारियाँ

एक अन्य प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत जयंती मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि नौवें पातशाह के चरणों से पवित्र लगभग 140 कस्बों और गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 70 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर विधानसभा का विशेष सत्र और बड़े आयोजन निर्धारित किए गए हैं।

चुनाव आयोग की घटती विश्वसनीयता पर चिंता

मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की कि भारतीय चुनाव आयोग की घटती विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल ईवीएम और वोट चोरी पर सवाल उठा रहा है, तो चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। परंतु आयोग इस पर चुप है, जबकि भाजपा उसके प्रवक्ता की तरह काम कर रही है, जो पूरी तरह गलत है।

कांग्रेस नेतृत्व की ‘राजशाही मानसिकता’ की आलोचना

मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बल्कि पूरी कांग्रेस नेतृत्व राजशाही मानसिकता से ग्रसित है, जिसके कारण वे आम लोगों के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राजा वड़िंग ने ऐसा असंवेदनशील बयान दिया है। यह तो इन घमंडी नेताओं की पुरानी आदत रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा, सुनील जाखड़ (जो अब भाजपा में हैं) और अन्य नेताओं ने भी अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था।

58,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियाँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 58,000 से अधिक योग्य युवाओं को पूरी तरह मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क हादसों में मृत्यु दर 48 प्रतिशत तक कम हुई है और भारत सरकार ने भी इस पहल की सराहना की है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरे राज्य में ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ स्थापित किए हैं, जिनके परिणामस्वरूप इन और अन्य सरकारी स्कूलों के 265 विद्यार्थियों ने जेईई मेन परीक्षा उत्तीर्ण की है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार

उन्होंने बताया कि 44 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा पास की है और 848 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 881 ‘आम आदमी क्लीनिक’ खोले गए हैं और जल्द ही इनकी संख्या 1000 पार कर जाएगी। अब तक इन क्लीनिकों ने लगभग 2 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के कारण अब राज्य के 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 19 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को रोजाना लगभग 67 लाख रुपये की बचत हो रही है। बता दें कि इस अवसर पर विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी और अन्य उपस्थित थे।

