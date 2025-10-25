Chandigarh : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब विधानसभा में विद्यार्थियों के लिए संभावित रूप से 26 नवंबर 2025 को मॉक सेशन आयोजित कराने के लिए राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की।

शिक्षा क्षेत्र में मिसाल बनाने का प्रयास

स्पीकर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र में मिसाल बनने वाले सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जा रहा है, शिक्षकों की खाली पदों को भरा जा रहा है और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं।

‘चयनित विद्यार्थी लेंगे मॉक सेशन में हिस्सा’

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र की जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को राजनीतिक प्रशासन के कामकाज, कानून बनाने और बजट तैयार करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक छात्र का चयन किया जाएगा और उन्हें पंजाब विधानसभा में मॉक सेशन में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। इस मॉक सेशन में सरकारी स्कूलों के चयनित विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।

स्पीकर ने जोर देकर कहा कि अगर विद्यार्थियों को राजनीति के बारे में सही जानकारी होगी, तभी वे भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं और सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक लगभग 2,400–2,500 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी पंजाब विधानसभा का दौरा कर चुके हैं।

