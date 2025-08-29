Punjab

बाढ़ के बीच ‘आप’ विधायक ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप आदर-सम्मान से पहुंचाया सुरक्षित, तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रहीं वायरल

Avinay Mishra29 August 2025 - 6:07 PM
2 minutes read

Punjab : पंजाब के होशियारपुर जिला के गांव अब्दुल्लापुर में आई बाढ़ के बीच एक ऐसी घटना सामने आई जिसने न सिर्फ इंसानियत बल्कि धर्म और राजनीति के बीच संतुलन की मिसाल पेश की. ब्यास दरिया के पानी ने जब पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, तब हल्का उड़मुर से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवीर सिंह राजा गिल ने सिख परंपराओं की लाज रखते हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप को पूरे सम्मान और सत्कार के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

यह दृश्य देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पंजाब की जनता में गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली. राजा गिल ने संगत के सहयोग से गुरु घर से पावन स्वरूप को बाहर निकालने से पहले अरदास की और संगत की सुख-शांति के लिए दुआ की. यह दृश्य इस बात का प्रमाण बना कि प्राकृतिक आपदा जैसी कठिन परिस्थितियों में भी धार्मिक मर्यादाओं और गुरु साहिबों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. वहीं ‘आप’ के विधायकों ने यह संदेश दिया कि धार्मिक आस्था और जनता की सुरक्षा दोनों ही उनकी जिम्मेदारी हैं.

बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने भी राहत और बचाव कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए यह साबित किया है कि सरकार हर पंजाबी के साथ खड़ी है. कैबिनेट मंत्री और अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और प्रशासनिक मशीनरी चौबीसों घंटे राहत कार्यों में लगी हुई है. इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपना एक महीने का वेतन दान करने का फ़ैसला लिया है. यह कदम जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव और सेवा भावना का प्रमाण है.

धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान

जब इस कुदरती आपदा में खेत डूब रहे थे और घरों में पानी भर रहा था, उस समय आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने यह दिखाया कि जनता की जान बचाना ही नहीं, बल्कि धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना भी उनकी प्राथमिकता है. पंजाब की सिख संगत और आम जनता में यह भरोसा और गहरा हुआ है कि उनकी सरकार मुश्किल घड़ी में न सिर्फ़ मदद के लिए मौजूद है, बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करने में भी पूरी तरह समर्पित है.

यह दृश्य और यह निर्णय इस बात का प्रतीक हैं कि राजनीति केवल सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि जब यह इंसानियत और धर्म के साथ जुड़ती है तो असली ‘राजधर्म’ स्थापित होता है. मुख्यमंत्री मान और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया है कि पंजाब सरकार की रगों में सेवा, धर्म और जनता के अधिकार एक साथ बसते हैं. यही बड़ा संदेश आज पूरे पंजाब में जा रहा है कि संकट की घड़ी में सरकार और संगत मिलकर ही असली ताक़त बनते हैं.

यह भी पढ़ें : ‘चौबीसों घंटे सतर्क रहें…’, PM मोदी के चीन और जापान दौरे पर बोले अखिलेश यादव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra29 August 2025 - 6:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान: युवाओं को मिलेंगे मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के सुनहरे मौके

पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान: युवाओं को मिलेंगे मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के सुनहरे मौके

29 August 2025 - 5:31 PM
Photo of पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट किया जारी, बाढ़ं से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए टीमें और एंबुलेंस तैनात

पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट किया जारी, बाढ़ं से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए टीमें और एंबुलेंस तैनात

29 August 2025 - 3:55 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 180वें दिन 84 तस्कर को किया गिरफ्तार, 1.8 किलो हेरोइन बरामद

पंजाब पुलिस ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 180वें दिन 84 तस्कर को किया गिरफ्तार, 1.8 किलो हेरोइन बरामद

29 August 2025 - 3:22 PM
Photo of पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने एस.सी./एस.टी. अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के दिए निर्देश

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने एस.सी./एस.टी. अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के दिए निर्देश

29 August 2025 - 2:57 PM
Photo of पंजाब सरकार ने ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 8 नई स्थानीय निकाय सेवाएं की शुरू

पंजाब सरकार ने ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 8 नई स्थानीय निकाय सेवाएं की शुरू

29 August 2025 - 2:10 PM
Photo of पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की

29 August 2025 - 1:45 PM
Photo of CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान: खुद और पूरी AAP टीम देंगे 1 महीने का वेतन, बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी राहत

CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान: खुद और पूरी AAP टीम देंगे 1 महीने का वेतन, बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी राहत

29 August 2025 - 1:29 PM
Photo of सहकारी संस्थाओं की सभी बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी, रजिस्ट्रार के निर्देश

सहकारी संस्थाओं की सभी बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी, रजिस्ट्रार के निर्देश

29 August 2025 - 1:22 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ से हाहाकार…. CM भगवंत मान की सरकार ने चलाया मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, 5290 लोग सुरक्षित

पंजाब में बाढ़ से हाहाकार…. CM भगवंत मान की सरकार ने चलाया मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, 5290 लोग सुरक्षित

29 August 2025 - 12:18 PM
Photo of पंजाब वित्त मंत्री की यूनियन नेताओं से मुलाकात, शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर हुई चर्चा

पंजाब वित्त मंत्री की यूनियन नेताओं से मुलाकात, शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर हुई चर्चा

28 August 2025 - 10:46 PM
Back to top button