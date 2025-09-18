Punjabराज्य

Project Jeevanjyot 2.0: पंजाब में 311 बच्चों की जिंदगी बदली, भीख की जगह मिला सुरक्षित भविष्य

Project Jeevanjyot 2.0
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर के साथ प्रोजेक्ट जीवनज्योत 2.0 – बच्चों को सड़कों से बचाकर सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की ओर कदम.

Project Jeevanjyot 2.0 : प्रोजेक्ट जीवनज्योत 2.0, पंजाब सरकार की एक दूरदर्शी पहल, बच्चों को गलियों से बचाकर और उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और आशा भरा भविष्य देकर जीवन बदल रही है. विवरण साझा करते हुए, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि अमृतसर जिले में गुरुद्वारा साहिब के पास चलाई गई कार्रवाई के दौरान 15 बच्चों को भीख मांगने से बचाकर तुरंत सुरक्षित स्थान पर रखा गया और पुनर्वास उपाय किए गए. उन्होंने कहा कि जन सहयोग उत्साहजनक रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक नागरिक धार्मिक स्थानों, बाजारों, बस स्टैंडों और ट्रैफिक सिग्नलों पर बच्चों की भीख मांगने के मामले रिपोर्ट कर रहे हैं.

प्रोजेक्ट जीवनज्योत 2.0: हर बच्चे को सुरक्षित बचपन और शिक्षा

कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली  पंजाब सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, बेहतर शिक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना है.  उन्होंने कहा, “बच्चों का बचपन सड़कों पर नहीं, स्कूलों में होना चाहिए.  प्रोजेक्ट जीवनज्योत 2.0 हमारे सपनों के पंजाब की ओर एक बड़ा कदम है, जहाँ कोई भी बच्चा भीख मांगने के लिए मजबूर न हो. ”

कपूरथला में आयोजित होने वाले वार्षिक जोड़ मेले के मद्देनजर, पूरे मेले के दौरान ड्यूटी पर रहने के लिए विशेष बचाव टीम का गठन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा भीख मांगने के लिए मजबूर न हो और बचाए गए बच्चों को सही देखभाल और पुनर्वास मिले.

311 बच्चे बचाए गए, शिक्षा व पुनर्वास से जुड़े

डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “बच्चों की भीख मांगना एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है.  पंजाब सरकार एक व्यापक योजना तैयार कर रही है जिसमें त्योहारों के सीजन दौरान जागरूकता अभियान, बचाव कार्य और पुनर्वास प्रोग्राम शामिल हैं. ” अब तक, 311 बच्चों को बचाया गया है और उन्हें मुख्यधारा समाज में पुनः शामिल करने के लिए शिक्षा, पोषण, सलाह और पुनर्वास सहायता दी जा रही है.

बच्चों की मदद के लिए 1098 पर करें कॉल

डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब के लोगों से अपील की कि बच्चों को दान देने की बजाय चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करके ऐसे मामलों की रिपोर्ट करें, ताकि इन बच्चों को सुरक्षित भविष्य दिया जा सके. उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि मजबूत भाईचारे की भागीदारी और जन जागरूकता के साथ बच्चों के लिए नया भविष्य बनाने की एक मुहिम है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान: 200वें दिन 93 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और भुक्की समेत भारी बरामदगी

