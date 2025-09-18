Punjabराज्य

पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान: 200वें दिन 93 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और भुक्की समेत भारी बरामदगी

Amzad Khan18 September 2025 - 4:01 PM
1 minute read
Punjab Drug Bust
पंजाब पुलिस का नशा-विरोधी अभियान: 200वें दिन 93 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और भुक्की बरामद

Punjab Drug Bust : प्रदेश से नशों का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए गए ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 200वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 414 स्थानों पर छापेमारी की.  इस दौरान राज्यभर में 61 एफआईआर दर्ज कर 93 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया.  इसके साथ ही 200 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 29,930 हो गई है. इन छापेमारियों के नतीजे के तौर पर गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 323 ग्राम हेरोइन, 126 किलो भुक्की, 525 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 2800 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई.

150 से ज्यादा पुलिस की टीमों ने राज्यभर में की छापेमारी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं.  पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

इस ऑपरेशन के दौरान 85 गज़टेड अधिकारियों की देखरेख में 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 150 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्यभर में छापेमारी की.  अधिकारियों ने बताया कि पूरे दिन चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 449 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

60 लोगों को नशा छोड़ने के लिए राजी

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति -एनफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी)- लागू की है और इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 60 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए इलाज लेने के लिए राजी किया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में बाढ़ का व्यापक असर: सड़कों और पुलों को भारी नुकसान, 1969 करोड़ रुपए की मरम्मत योजना तैयार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan18 September 2025 - 4:01 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Project Jeevanjyot 2.0: पंजाब में 311 बच्चों की जिंदगी बदली, भीख की जगह मिला सुरक्षित भविष्य

Project Jeevanjyot 2.0: पंजाब में 311 बच्चों की जिंदगी बदली, भीख की जगह मिला सुरक्षित भविष्य

18 September 2025 - 4:52 PM
Photo of छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र में भारी मुठभेड़: चार माओवादी ढेर, आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र में भारी मुठभेड़: चार माओवादी ढेर, आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी

18 September 2025 - 4:36 PM
Photo of पन्ना की खदान से 150 कैरेट का कीमती हीरा गायब, जांच में जुटा प्रशासन

पन्ना की खदान से 150 कैरेट का कीमती हीरा गायब, जांच में जुटा प्रशासन

18 September 2025 - 3:54 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में प्रगति : हजारों लोगों की सुरक्षित वापसी, फसल क्षति बढ़ी, मृतकों की संख्या 57 पहुंची

पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में प्रगति : हजारों लोगों की सुरक्षित वापसी, फसल क्षति बढ़ी, मृतकों की संख्या 57 पहुंची

18 September 2025 - 3:34 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ का व्यापक असर: सड़कों और पुलों को भारी नुकसान, 1969 करोड़ रुपए की मरम्मत योजना तैयार

पंजाब में बाढ़ का व्यापक असर: सड़कों और पुलों को भारी नुकसान, 1969 करोड़ रुपए की मरम्मत योजना तैयार

18 September 2025 - 3:16 PM
Photo of सरयू नदी में नाव पलटने से तीन युवकों की मौत, गांव में छाया मातम

सरयू नदी में नाव पलटने से तीन युवकों की मौत, गांव में छाया मातम

18 September 2025 - 3:07 PM
Photo of पंजाब सरकार ने भोगपुर में शुरू की धान खरीद, ₹42,000 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट सुरक्षित, किसानों को समय पर भुगतान का भरोसा

पंजाब सरकार ने भोगपुर में शुरू की धान खरीद, ₹42,000 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट सुरक्षित, किसानों को समय पर भुगतान का भरोसा

18 September 2025 - 3:06 PM
Photo of मालवा में नशा तस्करी नेटवर्क का खुलासा, 7.1 किलो हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

मालवा में नशा तस्करी नेटवर्क का खुलासा, 7.1 किलो हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

18 September 2025 - 1:59 PM
Photo of पंजाब में 10 दिन की मेगा सफाई मुहिम शुरू: दिन-रात काम कर रहीं टीमें, सड़कों से लेकर स्ट्रीट लाइट तक हो रहा बड़ा बदलाव

पंजाब में 10 दिन की मेगा सफाई मुहिम शुरू: दिन-रात काम कर रहीं टीमें, सड़कों से लेकर स्ट्रीट लाइट तक हो रहा बड़ा बदलाव

18 September 2025 - 1:20 PM
Photo of बाढ़ के चलते शहीद-ए-आजम भगत सिंह नेशनल मैराथन स्थगित, डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह ने की घोषणा

बाढ़ के चलते शहीद-ए-आजम भगत सिंह नेशनल मैराथन स्थगित, डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह ने की घोषणा

18 September 2025 - 12:23 PM
Back to top button