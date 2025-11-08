फटाफट पढ़ें

कटिहार रैली में प्रियंका गांधी ने वोट चोरी उठाया

मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य नाम लिए

पीएम मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाए

65 वोटों की हेरफेर और वोटर लिस्ट से हटाए

जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी

Priyanka Gandh : बिहार की रैली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है. कदवा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिया और कहा कि अगर वे रिटायर होकर आराम से जिंदगी बिताएं, तो यह उचित नहीं है. प्रियका गांधी ने मतदाताओं से तीन नाम- ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और एस. एस. संधू को कभी नहीं भूलने का आह्वान किया. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए.

कटिहार रैली में प्रियंका गांधी का वोट चोरी आरोप

कटिहार की रैली में प्रियंका गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बिहार में 65 लाख वोटों की हेरफेर की गई है और इन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया. प्रियंका गांधी ने चेतावनी दी कि एक दिन ऐसा आएगा जब जनता के साथ धोखा करने वालों को जवाब देना होगा.

प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “कांग्रेस और महागठबंधन आज जो संघर्ष कर रहे हैं, वह उसी लड़ाई का हिस्सा है जिसे कभी महात्मा गांधी ने लड़ा था. उन्होंने कहा कि हम जनता के अधिकारों और सच्चाई के लिए आज भी लड़ रहें हैं. प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले साम्राज्य से मुकाबला कर रहे हैं. जो लोगों को दबाकर देश चला रहा है और अफवाहें फैलाता है.

#WATCH | Kadwa, Katihar: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "The battle that the Congress Party and the Mahagathbandhan are fighting today is the same battle that Mahatma Gandhi fought back then. Even today, we are fighting for your rights, for the truth, against an empire,… pic.twitter.com/ddiZzZBjPX — ANI (@ANI) November 8, 2025

प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा हासिल किए गए अधिकार आज खतरे में हैं. सबसे अहम अधिकारों में से एक वोटिंग का अधिकार है, जिसे भी छीनने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश की और अब वोट चोरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप