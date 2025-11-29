Pallavi Patel : उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जारी है। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष में नाराजगी भी चल रही है। इसी दौरान अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। शुक्रवार को उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ‘मैं SIR फॉर्म नहीं भरुंगी।”

पल्लवी ने किया एसआईआर का विरोध

दरअसल, गोंडा में मीडिया से बातचीत के दौरान पल्लवी पटेल ने कहा, “मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी और इस प्रक्रिया का विरोध करती हूं। मेरे पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। मैं भारत की नागरिक हूं, जीवन भर वोट देती रही हूं, तो अब SIR फॉर्म भरने की जरूरत क्यों पड़े?”

पटेल का मतदाताओं से अपील

मीडिया से बातचीत में विधायक पल्लवी पटेल ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि “अगर आपको SIR की प्रक्रिया समझ आती है तो फॉर्म भरिए, और यदि नहीं समझ आती तो मत भरिए।” उन्होंने यह भी कहा कि “जैसे महिला आरक्षण सिर्फ कागजों में रह गया, वैसे ही SIR भी जमीन पर लागू नहीं हो पाएगा।”

SIR को बताया सरकार का जुमला

पल्लवी पटेल ने कहा, “यदि फॉर्म नहीं भरा तो क्या मुझे चुनाव से वंचित किया जाएगा? मेरे पास सभी वैध मतदान दस्तावेज मौजूद हैं, मुझे SIR के अतिरिक्त दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम अगर हटाया जाता है तो किस आधार पर हटाया जाएगा?” उन्होंने SIR को सरकार का जुमला बताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र पर हमला है

सरकार की मंशा पर शक जताया

पल्लवी पटेल ने कहा कि विपक्ष इसलिए एसआईआर पर हमलावर है क्योंकि हमें उनकी मंशा पर शक है, उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव की घोषणा हो रही है और जहां उन्हें अधिक सीटें चाहिए, वहां एसआईआर कराया जा रहा है। पल्लवी पटेल ने बीएलओ पर डाला जा रहा दबाव अमानवीय बताया। सीएम योगी के डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश पर पल्लवी पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि “डिटेंशन सेंटर बनाने का आधार क्या होगा और उसके बाद प्लान बी क्या होगा?”