Pakistan Terrorist Attack : पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाके बाजौर में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। जिसमें 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। वहीं आम नागरिकों के भी घायल होने की सूचना है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक महिलाओं और बच्चों समेत सात अन्य लोग गंभीर रुप से घायल बताए जा रहे हैं।

आसपास के घर चपेट में आए

हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को चौकी की दीवार से टकरा दिया, जिससे इमारत ढह गई और 11 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा हैं, जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। पाकिस्तान के बाजौर जिले में 16 फरवरी को सुरक्षा बलों के चेकपोस्ट पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकियों ने हमला करने की कोशिश की।

सुरक्षाबलों ने की जवाबी फायरिंग

सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और भाग रहे आतंकियों पर हमला किया। इसके बाद 12 आतंकवादी मारे गए। हताश आतंकियों ने विस्फोटक से भरी गाड़ी को चेकपोस्ट की दीवार से टकरा दिया। धमाके से चेकपोस्ट का मकान ढह गया और 11 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। धमाके से आसपास के घर भी टूट-फूट का शिकार हुए, जिसमें एक मासूम लड़की की मौत हो गई और महिलाओं व बच्चों समेत सात लोग घायल हो गए।

