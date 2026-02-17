Chardham Yatra 2026 : इस बार उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त होता था, लेकिन अब यात्रियों से इसके लिए थोड़ा शुल्क लिया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम यात्रा को बेहतर तरीके से संभालने और फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए उठाया जा रहा है।

लेकिन यात्रा पर नहीं आते

ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में होटल एसोसिएशन और टूर-ट्रैवल्स से जुड़े लोगों के साथ बैठक हुई। इसमें गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि कई लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, लेकिन यात्रा पर नहीं आते। इससे असली श्रद्धालुओं को स्लॉट नहीं मिल पाता और होटल बुकिंग होने के बावजूद वे यात्रा शुरू नहीं कर पाते।

सरकार तय करेगी फीस

इसी परेशानी को दूर करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर कम से कम 10 रुपये का सांकेतिक शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा गया है। अंतिम फैसला लेने के लिए एक समिति बनाई गई है, जो जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद सरकार फीस तय करेगी।

सही अंदाजा लगाने में मिलेगी मदद

अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन हर श्रद्धालु के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी रहेगा। माना जा रहा है कि शुल्क लगने से भीड़ का सही अंदाजा लगेगा और होटल, ट्रांसपोर्ट व अन्य व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से की जा सकेंगी।

स्थानीय व्यवस्था पर कम होगा दबाव

सरकार का मानना है कि इससे ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ तक होने वाली भारी भीड़ को संभालना आसान होगा और स्थानीय व्यवस्था पर दबाव भी कम पड़ेगा।

