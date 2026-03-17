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दिल्ली के रूपनगर में पुराना फुट ओवरब्रिज ढहा, एक महिला की मौत

Ajay Yadav17 March 2026 - 2:19 PM
1 minute read
Bridge Collapse News :
दिल्ली के रूपनगर में पुराना फुट ओवरब्रिज ढहा, महिला की मौत

Bridge Collapse News : दिल्ली के रूपनगर, ब्लॉक नंबर तीन में मदर डेयरी के पास नाले के ऊपर बना पुराना लोहे का पैदल पुल गिर गया. इसमें एक महिला नाले में गिर गई और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बचाव दल मौजूद हैं

उत्तरी दिल्ली के रूपनगर इलाके में मंगलवार सुबह यह हादसा हुआ. बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और महिला की तलाश की, लेकिन बाद में उसका शव बरामद कर लिया गया.

फुट ओवरब्रिज के ढहने की सूचना मिली

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे फुट ओवरब्रिज के ढहने की सूचना मिली. तुरंत कई दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. डीएफएस अधिकारियों के अनुसार, घटना के समय पुल पर एक महिला मौजूद थी, जो नाले में गिर गई और उसकी मौत हो गई.

एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों ने महिला की तलाश शुरू की और क्षेत्र को घेराबंद कर बचाव कार्य को आसान बनाया. पुल के गिरने का कारण अभी पता नहीं चला है.

महिला को मृत पाया गया

बॉट क्लब की रेस्क्यू टीम ने महिला को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह मृत पाई गई. टीम यह भी देख रही है कि पुल गिरने से अन्य लोग प्रभावित तो नहीं हुए. दिल्ली में हाल ही में सड़क और गड्ढों की वजह से हुई मौतों ने शहर में दहशत फैला रखी है. इस घटना ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया. रूपनगर पुल पूरी तरह जर्जर स्थिति में था और प्रशासन अब हादसे के पीछे के कारणों की जांच कर रहा है.

ये भी पढ़ें – गैस, बिजली, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर कांग्रेस कल करेगी विधानसभा का घेराव

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Ajay Yadav17 March 2026 - 2:19 PM
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