Noida : गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई के तहत फेज-1 थाना नोएडा क्षेत्र से 42 वर्षीय राजकुमार पुत्र नत्थी लाल को अवैध शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी खजूरी खास दिल्ली का निवासी बताया जा रहा है.

60 पेटी अवैध शराब जब्त

पुलिस के अनुसार, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ अधिकारियों यमुना प्रसाद (पुलिस उपायुक्त) और सुमित शुक्ला (अपर पुलिस उपायुक्त) के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने शुक्रवार को रात लगभग 11 बजे अभियुक्त को एक छोटे कंटेनर (रजिस्ट्रेशन नम्बर DL1LAN7767) के साथ गिरफ्तार किया. इसके साथ ही पुलिस की टीम ने 60 पेटी अवैध विदेशी शराब भी बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रूपये है.

अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह दिल्ली से सस्ती दिल्ली मार्का शराब खरीदकर, ग्राहकों के ऑर्डर के अनुसार अपने कंटेनर में भरकर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था और मुनाफा कमाता था. बता दें कि युवक के खिलाफ मु0अ0स0 451/2025, धारा 63/72 आबकारी अधिनियम के तहत थाना फेस-1 नोएडा में मामला दर्ज किया गया है.

गिरफ्तारी करने वाली टीम में शामिल अधिकारी:

श्री अमित कुमार, श्री देवेन्द्र, श्री अक्षय प्रताप, श्री अरविंद कुमार, श्री अजीत कुमार (उ0नि0, थाना फेज-1 नोएडा)

श्री सचिन त्रिपाठी, श्री संजय कुमार (आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र 1 गौतमबुद्धनगर)

श्री विष्णु सिंह, श्री हरदीप चौधरी, श्री दिनेश कुमार (आबकारी सिपाही, क्षेत्र 1 गौतमबुद्धनगर)

पुलिस ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाईयों से अवैध शराब तस्करी पर नियंत्रण मिलेगा और नागरिकों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

