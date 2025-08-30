Punjabबड़ी ख़बरराज्य

दरभंगा में राहुल गांधी पर एन.के. वर्मा का तीखा वार, प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर की कड़ी निंदा

Avinay Mishra30 August 2025 - 4:05 PM
एन.के. वर्मा ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की निंदा की

अहम बातें एक नजर में:

  1. भाजपा के वरिष्ठ नेता एन.के. वर्मा ने दरभंगा में कांग्रेस और राजद के मंच से की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की.
  2. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अभद्र भाषा अस्वीकार्य है.
  3. एन.के. वर्मा ने इसे देश की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया.
  4. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
  5. वर्मा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, बल्कि पूरे देश के नेता होते हैं.
  6. कांग्रेस पर उन्होंने लोकतंत्र विरोधी इतिहास का भी आरोप लगाया.
  7. पूरे देश के जिम्मेदार नागरिकों से इस अशोभनीय आचरण के खिलाफ विरोध करने की अपील की.

NK Verma : भारतीय जनता पार्टी पंजाब के वरिष्ठ नेता एवं लीगल सेल संयोजक एन.के. वर्मा ने दरभंगा में कांग्रेस व राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी दिवंगत माता के प्रति की गई अभद्र व अमर्यादित टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है.
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मंचों से खुलेआम प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक व अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. यह केवल प्रधानमंत्री पर प्रहार नहीं, बल्कि पूरे देश की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला कृत्य है.

‘कांग्रेस पार्टी का इतिहास लोकतंत्र विरोधी’

एन.के. वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास लोकतंत्र विरोधी रहा है. देश ने 1947 का विभाजन, 1974 का आंदोलन, 1975 की इमरजेंसी और 1984 के दंगों जैसे काले अध्याय कांग्रेस के शासनकाल में देखे हैं. यह वही पार्टी है जो संविधान की शपथ लेकर भी बार-बार लोकतंत्र को रौंदती रही है. प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं और भारत माता कभी भी ऐसे अपमानजनक आचरण को सहन नहीं कर सकती.

‘लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरा हमला

एन.के. वर्मा ने मांग की है कि इस अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि ऐसे लोग न तो देश के नेता कहलाने योग्य हैं और न ही विपक्ष के नेता बनने के लायक. यह देश की राजनीतिक, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरा हमला है, जिसका हर जिम्मेदार नागरिक विरोध करेगा.

