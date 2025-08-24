बड़ी ख़बर

आरोपी पति कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश, पुलिस ने पैर में मारी गोली

Avinay Mishra24 August 2025 - 3:22 PM
1 minute read

Nikki Murder Case : ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी निक्की को जलाकर मार दिया गया. मारने वाले पति विपिन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी है. ऐसा बताया गया है कि आरोपी पुलिस कस्टडी में था. कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था. पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुका. जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई जो विपिन के पैर में लग गई. फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक, थिनर की बोटल जहां से खरीदी थी. पुलिस टीम बरामद करने के लिए ले गई थी. इसी दौरान आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनी और पिल्टल छीनकर भागा. इसके बाद आरोपी को रोकने के लिए पुलिस ने पैर में गोली चलाई.

एडीसीपी ने यह बताया

एडीसीपी सुधीर कुमार ने कहा कि 21 अगस्त को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने परिवार के सदस्यों की मदद से अपनी पत्नी को आग लगाकर मार डाला. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और जांच को आगे बढ़ाते हुए मृतका के पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया. हम यहां ज्वलनशील तरल की बोतलें बरामद करने आए थे, जिन्हें उसने आग लगाने के बाद फेंक दिया था. हमने बोतलें बरामद कर लीं, लेकिन उसी दौरान उसने इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीन ली और भागने की कोशिश की.

उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने उसे घेर लिया, तो उसने हम पर गोली चलाने की कोशिश की. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई और गोली उसके पैर में लगी. उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. आगे की जांच जारी है. हमने थिनर की बोतलें बरामद की हैं, जिनका इस्तेमाल निक्की को आग लगाने के लिए किया गया था.

