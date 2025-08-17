NDA Candidate : NDA ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाम की घोषणा की. सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाई गई है. उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं.

जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए ही बुलाई गई थी. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष से भी बातचीत की जाएगी, ताकि सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन हो सके. जैसा कि हमने पहले भी कहा था.

आपको बता दें कि हम उनसे लगातार संपर्क में रहे हैं. हमारे वरिष्ठ नेता पहले भी उनसे मिले थे और आगे भी संपर्क में रहेंगे. भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है और सभी सहयोगी दलों ने इस फैसले को समर्थन दिया है.

यह भी पढ़ें : रामलला दरबार में आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, रोहिणी नक्षत्र में मनाया जा रहा विशेष आयोजन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप