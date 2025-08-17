बड़ी ख़बर

सीपी राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, जेपी नड्डा ने किया ऐलान

Avinay Mishra17 August 2025 - 9:56 PM
1 minute read

NDA Candidate : NDA ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाम की घोषणा की. सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाई गई है. उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं.

जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए ही बुलाई गई थी. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष से भी बातचीत की जाएगी, ताकि सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन हो सके. जैसा कि हमने पहले भी कहा था.

आपको बता दें कि हम उनसे लगातार संपर्क में रहे हैं. हमारे वरिष्ठ नेता पहले भी उनसे मिले थे और आगे भी संपर्क में रहेंगे. भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है और सभी सहयोगी दलों ने इस फैसले को समर्थन दिया है.

यह भी पढ़ें : रामलला दरबार में आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, रोहिणी नक्षत्र में मनाया जा रहा विशेष आयोजन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra17 August 2025 - 9:56 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? जानें सेलेक्टर्स से कही ये बात

एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? जानें सेलेक्टर्स से कही ये बात

17 August 2025 - 8:14 PM
Photo of ‘हलफनामा देना होगा या देश से मांफी मांगनी होगी…’, राहुल गांधी के आरोपों पर बोला EC

‘हलफनामा देना होगा या देश से मांफी मांगनी होगी…’, राहुल गांधी के आरोपों पर बोला EC

17 August 2025 - 5:48 PM
Photo of ‘क्या हमें किसी की बहू – बेटी के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?’, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर EC का जवाब

‘क्या हमें किसी की बहू – बेटी के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?’, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर EC का जवाब

17 August 2025 - 4:31 PM
Photo of सीएम योगी के नेतृत्व में गो सेवा से तरक्की करेगा यूपी, ‘गांव की गाय, गांव की तरक्की’ विजन को साकार करने की तैयारी

सीएम योगी के नेतृत्व में गो सेवा से तरक्की करेगा यूपी, ‘गांव की गाय, गांव की तरक्की’ विजन को साकार करने की तैयारी

17 August 2025 - 3:01 PM
Photo of ‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

17 August 2025 - 2:22 PM
Photo of ‘देश के हालात आपातकाल से भी ज्यादा बदतर’, लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला

‘देश के हालात आपातकाल से भी ज्यादा बदतर’, लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला

17 August 2025 - 1:52 PM
Photo of राहुल गांधी पहुंचे सासाराम, थोड़ी देश में ‘वोट अधिकार यात्रा’ होगी शुरू

राहुल गांधी पहुंचे सासाराम, थोड़ी देश में ‘वोट अधिकार यात्रा’ होगी शुरू

17 August 2025 - 12:59 PM
Photo of भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते पर ब्रेक, टल सकती है ट्रंप टीम की मुलाकात

भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते पर ब्रेक, टल सकती है ट्रंप टीम की मुलाकात

17 August 2025 - 9:06 AM
Photo of ‘यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा…’, पुतिन से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप

‘यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा…’, पुतिन से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप

15 August 2025 - 8:04 PM
Photo of दिल्ली के निजामुद्दीन में हुआ बड़ा हादसा, दरगाह की दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत की खबर

दिल्ली के निजामुद्दीन में हुआ बड़ा हादसा, दरगाह की दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत की खबर

15 August 2025 - 6:48 PM
Back to top button