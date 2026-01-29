UGC New Rules : यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रहे विरोध के बीच सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. वह पहले से ही इस बिल के समर्थन में रहे हैं. बुधवार (28 जनवरी 2026) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने नए नियमों का समर्थन किया था. अब गुरुवार को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि न तो किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए और न ही किसी को झूठे आरोपों में फंसाया जाना चाहिए.

UGC नियमों पर पप्पू यादव का तीखा तंज

अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा कि जो लोग खुद लोढ़ा-पत्थर जैसे हैं, वही आज यूजीसी पर ज्ञान बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षाविद और भेदभाव झेल चुके लोग ही तय करें कि यूजीसी कैंपस में समानता कैसे कायम की जाए. पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि न किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए और न ही किसी को झूठे आरोपों में फंसाया जाना चाहिए.

जितना लिख लोढ़ा पत्थर हैं

वह UGC पर ज्ञान बांट रहे हैं



यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, शिक्षाविद और

भेदभाव झेलने वाले पीड़ितों को तय

करने दो UGC कैंपस में समानता

कायम करने के लिए क्या करना चाहिए



न किसी से भेदभाव होना चाहिए

न किसी को झूठे आरोप में फंसाना चाहिए! — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) January 29, 2026

इस मुद्दे पर बेवजह विवाद न फैलाया जाए

सांसद पप्पू यादव ने यूजीसी के नए नियम को सामान्य बताते हुए कहा कि हमारे बच्चे समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जिनकी “दुकान” नहीं चल रही, वे ऐसे बयान देकर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. सांसद ने बीते बुधवार को भी अपील की थी कि इस मुद्दे पर बेवजह विवाद न फैलाया जाए.

1 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल अब नहीं होगी

गौरतलब है कि यूजीसी के नए नियमों के विरोध में देशभर में प्रदर्शन जारी हैं. बीते बुधवार को पटना में ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) और सवर्ण एकता मंच ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया था और 1 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया था. हालांकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि 1 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल अब नहीं होगी.

ये भी पढ़ें – सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाया रोक, 2012 के नियम फिर से लागू!

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप