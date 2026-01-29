राजनीतिराष्ट्रीय

जो लोग खुद लोढ़ा-पत्थर जैसे….UGC के नए नियमों पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान

Shanti Kumari29 January 2026 - 2:11 PM
2 minutes read
UGC New Rules

UGC New Rules : यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रहे विरोध के बीच सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. वह पहले से ही इस बिल के समर्थन में रहे हैं. बुधवार (28 जनवरी 2026) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने नए नियमों का समर्थन किया था. अब गुरुवार को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि न तो किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए और न ही किसी को झूठे आरोपों में फंसाया जाना चाहिए.

UGC नियमों पर पप्पू यादव का तीखा तंज

अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा कि जो लोग खुद लोढ़ा-पत्थर जैसे हैं, वही आज यूजीसी पर ज्ञान बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षाविद और भेदभाव झेल चुके लोग ही तय करें कि यूजीसी कैंपस में समानता कैसे कायम की जाए. पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि न किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए और न ही किसी को झूठे आरोपों में फंसाया जाना चाहिए.

 इस मुद्दे पर बेवजह विवाद न फैलाया जाए

सांसद पप्पू यादव ने यूजीसी के नए नियम को सामान्य बताते हुए कहा कि हमारे बच्चे समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जिनकी “दुकान” नहीं चल रही, वे ऐसे बयान देकर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. सांसद ने बीते बुधवार को भी अपील की थी कि इस मुद्दे पर बेवजह विवाद न फैलाया जाए.

1 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल अब नहीं होगी

गौरतलब है कि यूजीसी के नए नियमों के विरोध में देशभर में प्रदर्शन जारी हैं. बीते बुधवार को पटना में ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) और सवर्ण एकता मंच ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया था और 1 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया था. हालांकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि 1 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल अब नहीं होगी.

ये भी पढ़ें – सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाया रोक, 2012 के नियम फिर से लागू!

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari29 January 2026 - 2:11 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दो कश्मीरियों की देहरादून में पिटाई, रॉड से हाथ तोड़ा, पहलगाम का बदला बताकर किया वार

दो कश्मीरियों की देहरादून में पिटाई, रॉड से हाथ तोड़ा, पहलगाम का बदला बताकर किया वार

29 January 2026 - 1:19 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाया रोक, 2012 के नियम फिर से लागू!

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाया रोक, 2012 के नियम फिर से लागू!

29 January 2026 - 1:18 PM
Photo of अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

29 January 2026 - 12:44 PM
Photo of चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

29 January 2026 - 12:02 PM
Photo of India-Russia Fighter Jet : भारत-रूस की आसमानी ताकत, Su-57E फाइटर जेट का कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट

India-Russia Fighter Jet : भारत-रूस की आसमानी ताकत, Su-57E फाइटर जेट का कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट

29 January 2026 - 11:09 AM
Photo of अजित पवार की मौत के बाद पहली बार आई चाचा शरद पवार की प्रतिक्रिया, नम आखों से बोले ये बात

अजित पवार की मौत के बाद पहली बार आई चाचा शरद पवार की प्रतिक्रिया, नम आखों से बोले ये बात

28 January 2026 - 7:37 PM
Photo of Ajit Pawar Plane Crash : महिला कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द Oh… जानें प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ

Ajit Pawar Plane Crash : महिला कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द Oh… जानें प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ

28 January 2026 - 5:08 PM
Photo of अब प्रतीक नहीं लेंगे अपर्णा से तलाक! इंस्टाग्राम पर डाला पत्नी संग रोमांटिक तस्वीर और लिखा कि…

अब प्रतीक नहीं लेंगे अपर्णा से तलाक! इंस्टाग्राम पर डाला पत्नी संग रोमांटिक तस्वीर और लिखा कि…

28 January 2026 - 5:04 PM
Photo of School Bomb Threat : चंडीगढ़-गुरुग्राम में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

School Bomb Threat : चंडीगढ़-गुरुग्राम में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

28 January 2026 - 4:04 PM
Photo of आखिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान? चश्मदीद ने दी जानकारी, कल होगा अंतिम संस्कार

आखिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान? चश्मदीद ने दी जानकारी, कल होगा अंतिम संस्कार

28 January 2026 - 3:40 PM
Back to top button