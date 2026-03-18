Madhya Pradeshराज्य

MP में कन्यादान योजना के तहत एक साल में बसेगा 44 हजार से अधिक जोड़ों का घर, दिन भी निर्धारित

Shanti Kumari18 March 2026 - 12:12 PM
1 minute read
Kanyadan Yojna

MP News: मध्य प्रदेश की यादव सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बड़े स्तर पर तैयारी शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार का लक्ष्य 44 हजार से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का है। इस योजना पर लगभग 242 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

तय की गई प्रमुख तिथियां

बता दें कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग के अनुसार, सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए तीन प्रमुख अवसर निर्धारित किए गए हैं।

  • अक्षय तृतीया: 19 अप्रैल 2026
  • देवउठनी ग्यारस/तुलसी विवाह: 20 नवंबर 2026
  • वसंत पंचमी: 11 फरवरी 2027

इसके अलावा, जरूरत के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर एक अतिरिक्त तिथि भी तय कर सकेंगे।

पूरे प्रदेश में होंगे आयोजन

यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक आयोजन में कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़े शामिल होंगे। कुल मिलाकर करीब 800 आयोजनों के माध्यम से 44 हजार से अधिक विवाह संपन्न कराने का लक्ष्य रखा गया है।

ये भी पढ़ें – कल से शुरु होगा चैत्र नवरात्रि, जानें चौकी और कलश स्थापना के महत्वपूर्ण नियम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari18 March 2026 - 12:12 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of राजस्थान के बांसवाड़ा में सरकारी टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, 36 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज

राजस्थान के बांसवाड़ा में सरकारी टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, 36 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज

18 March 2026 - 1:53 PM
Photo of गुजरात विधानसभा में बम की धमकी से हड़कंप, सुरक्षा जांच के बाद कार्यवाही फिर से शुरू

गुजरात विधानसभा में बम की धमकी से हड़कंप, सुरक्षा जांच के बाद कार्यवाही फिर से शुरू

18 March 2026 - 1:30 PM
Photo of राजस्थान सीएम शर्मा ने पूर्व सरकार पर साधा निशाना, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के लगाए आरोप

राजस्थान सीएम शर्मा ने पूर्व सरकार पर साधा निशाना, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के लगाए आरोप

18 March 2026 - 12:52 PM
Photo of रामनवमी-रमजान से पहले दुमका पुलिस अलर्ट, सुरक्षा बढ़ाने के लिए 20 हाईटेक वाहन शामिल

रामनवमी-रमजान से पहले दुमका पुलिस अलर्ट, सुरक्षा बढ़ाने के लिए 20 हाईटेक वाहन शामिल

18 March 2026 - 12:47 PM
Photo of छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्दनाक हादसा: सेप्टिक टैंक की सफाई में तीन मजदूरों की मौत

छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्दनाक हादसा: सेप्टिक टैंक की सफाई में तीन मजदूरों की मौत

18 March 2026 - 12:16 PM
Photo of Indore Fire Tragedy : इंदौर में EV चार्जिंग से बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत, 4 घायल

Indore Fire Tragedy : इंदौर में EV चार्जिंग से बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत, 4 घायल

18 March 2026 - 12:00 PM
Photo of महाराष्ट्र के सोलापुर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित, किसानों में चिंता बढ़ी

महाराष्ट्र के सोलापुर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित, किसानों में चिंता बढ़ी

18 March 2026 - 11:16 AM
Photo of कुरुक्षेत्र में सिलेंडर फटने से झुलसा पूरा परिवार, गंभीर हालत में छोटी बच्ची पीजीआई रेफर  

कुरुक्षेत्र में सिलेंडर फटने से झुलसा पूरा परिवार, गंभीर हालत में छोटी बच्ची पीजीआई रेफर  

18 March 2026 - 11:04 AM
Photo of पराली जलाने के मामलों में कमी की केंद्र सरकार द्वारा पुष्टि, लंबित RDF जारी कर राज्य को सम्मान दें: खुड्डियां

पराली जलाने के मामलों में कमी की केंद्र सरकार द्वारा पुष्टि, लंबित RDF जारी कर राज्य को सम्मान दें: खुड्डियां

18 March 2026 - 10:39 AM
Photo of धूरी में 21.65 करोड़ के अस्पताल और माता-शिशु केंद्र से संगरूर का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत : सीएम भगवंत मान

धूरी में 21.65 करोड़ के अस्पताल और माता-शिशु केंद्र से संगरूर का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत : सीएम भगवंत मान

18 March 2026 - 10:24 AM
Back to top button