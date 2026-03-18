MP News: मध्य प्रदेश की यादव सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बड़े स्तर पर तैयारी शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार का लक्ष्य 44 हजार से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का है। इस योजना पर लगभग 242 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
तय की गई प्रमुख तिथियां
बता दें कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग के अनुसार, सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए तीन प्रमुख अवसर निर्धारित किए गए हैं।
- अक्षय तृतीया: 19 अप्रैल 2026
- देवउठनी ग्यारस/तुलसी विवाह: 20 नवंबर 2026
- वसंत पंचमी: 11 फरवरी 2027
इसके अलावा, जरूरत के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर एक अतिरिक्त तिथि भी तय कर सकेंगे।
पूरे प्रदेश में होंगे आयोजन
यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक आयोजन में कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़े शामिल होंगे। कुल मिलाकर करीब 800 आयोजनों के माध्यम से 44 हजार से अधिक विवाह संपन्न कराने का लक्ष्य रखा गया है।
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