पंजाब में 350वें शहीदी दिवस पर महीने भर कार्यक्रम, रकाब गंज में विशाल कीर्तन और नगर कीर्तन

23 October 2025
Punjab News

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब सरकार 350वें शहीदी दिवस मना रही
  • 25 अक्टूबर को सीस गंज साहिब में अरदास
  • मुख्यमंत्री और अधिकारी शहीदी स्थलों पर श्रद्धांजलि
  • पूरे महीने गुरुद्वारों में कार्यक्रम और कीर्तन
  • श्री आनंदपुर साहिब में स्मारक और नगर कीर्तन

Punjab News : पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को बड़े स्तर पर मनाने के लिए राज्यभर में श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम आयोजित कर रही है. इन कार्यक्रमों की शुरुआत 25 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब में अरदास के साथ की जाएगी.

उन्होंने बताया कि नौवें पातशाह के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित आयोजनों की शुरुआत के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, कैबिनेट के सभी मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब में मत्था टेकेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी के शहीदी स्थलों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

महीना भर गुरु साहिब कार्यक्रम

सौंद ने आगे बताया कि 25 अक्टूबर की शाम गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब में विशाल कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा और गुरु साहिब के जीवन, उपदेशों एवं दर्शन को लोगों तक पहुँचाने के लिए पूरे महीने भर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा खालसा की पवित्र भूमि श्री आनंदपुर साहिब के कायाकल्प के लिए बड़े कार्य शुरू किए गए हैं और हाल ही में भाई जैता जी की स्मृति में इतिहास को मूर्त रूप देने वाली पाँच गैलरियाँ मानवता को समर्पित की गई हैं. इस स्मारक का कुल क्षेत्र 5 एकड़ है, जिसमें से लगभग 2 एकड़ क्षेत्र आच्छादित(कवर्ड) है और निर्माण(कंस्ट्रक्शन) क्षेत्र लगभग 3200 वर्ग फुट है, उन्होंने आगे कहा कि शहीदी दिवस से जुड़े कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में 19 नवंबर से 22 नवंबर तक 4 नगर कीर्तन सजाए जाएँगे, जिनकी शुरुआत श्रीनगर से होगी.

