मोहाली के सरकारी संस्थान में पहली सफल लीवर ट्रांसप्लांट, स्वास्थ्य क्षेत्र में रचा इतिहास

Shanti Kumari10 December 2025 - 1:37 PM
Mohali liver transplant

Chandigarh : भागवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए मोहाली स्थित पंजाब इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज (PILBS) में पहली बार लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा कर इतिहास रचा है।

चिकित्सा इतिहास में पहली बार हुई ये सर्जरी

मंगलवार को सफलतापूर्वक ऑपरेशन के बाद मरीज को मीडिया के सामने प्रस्तुत करते हुए पंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब के चिकित्सा इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी जटिल और संवेदनशील सर्जरी किसी सरकारी संस्थान में सफलतापूर्वक की गई। मंत्री के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ कुमार राहुल भी मौजूद थे।

इस सर्जरी की लागत

उन्होंने बताया कि इस जीवनरक्षक सर्जरी की लागत लगभग 12 लाख रुपये थी, जबकि निजी अस्पतालों में यह लगभग 45-50 लाख रुपये में होती। यह ट्रांसप्लांट 27 नवंबर, 2025 को किया गया और मरीज अब ठीक है, उम्मीद है कि एक-दो दिन में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल टीम को दी बधाई

PILBS के निदेशक और हिपेटोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. वीरेन्द्र सिंह तथा लीवर ट्रांसप्लांट और हेपैटोबिलियरी सर्जरी के प्रमुख डॉ. के. राजशेखर के नेतृत्व वाली मेडिकल टीम को बधाई देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इसे संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।

डॉ. बलबीर सिंह ने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ का धन्यवाद किया, जिसने हरियाणा के ब्रेन-डेड व्यक्ति से अंग उपलब्ध कराया। उन्होंने दाता के परिवार का भी आभार व्यक्त किया, जिनके इस उदाहरणीय कार्य से कई लोगों को नया जीवन मिला।

175-बेड वाला नया पेशेंट केयर ब्लॉक भी निर्माणाधीन

उन्होंने बताया कि PILBS पंजाब का पहला समर्पित लीवर और बिलियरी साइंसेज केंद्र होने के नाते व्यापक देखभाल, उन्नत प्रक्रियाएं और 24×7 इमरजेंसी और ICU सेवाएं प्रदान करता है। 175-बेड वाला नया पेशेंट केयर ब्लॉक भी निर्माणाधीन है, जो संस्थान की क्षमता और सेवाओं को और बढ़ाएगा।

कई मशीनों को लगाने की हो रही तैयारी

नए निर्माणाधीन डायग्नॉस्टिक ब्लॉक में डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी (DSA) मशीन स्थापित कर इसे चालू कर दिया गया है। नई CT स्कैनर की सप्लाई ऑर्डर दे दी गई है, MRI के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है और नया ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र एक सप्ताह के भीतर पूरी तरह कार्यात्मक होगा। संस्थान में अत्याधुनिक ब्लड बैंक भी स्थापित किया गया है, जो पंजाब में सबसे उन्नत ब्लड बैंक में से एक होगा।

मंत्री ने बताया कि CM भगवंत सिंह मान की सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित कर रही है, जिसमें न्यूरो और कार्डियो लैब्स शामिल हैं।

अंगदान के लिए जनता से आग्रह

उन्होंने घोषणा की कि पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगले वर्ष रीनल ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू होगी और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज जल्द ही अंग प्राप्ति केंद्र के रूप में स्थापित किए जाएंगे। अंगदान के लिए जनता से प्रेरित करने का आग्रह करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि पंजाब वर्तमान में 20,000 पंजीकृत दाताओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 9वें स्थान पर है और जल्द ही शीर्ष राज्यों में शामिल होने की संभावना है।

कैशलेस उपचार के लिए एजेंसियों का चयन

सरकार की सभी के लिए मुफ्त उपचार प्रतिबद्धता दोहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार के लिए एजेंसियों का चयन कर लिया गया है और इसे जनवरी 2026 से राज्यभर में लागू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें – तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल, अंदाज पर सोशल मीडिया पर फैंस और विरोधियों में बंटा नजर

