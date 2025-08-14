बड़ी ख़बर

‘किसी भी दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक’, पाकिस्तान के बयान पर भारत की दो टूक

Avinay Mishra14 August 2025 - 6:00 PM
1 minute read

MEA Reaction on Pakistan : पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत विरोधी बयान सामने आ रहे हैं. इसका भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि युद्ध भड़काने वाले, बयान देखे हैं. अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार भारत विरोधी बात कहना पाकिस्तानी नेतृत्व का तरीका है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत विरोधी बयान सुन रहे हैं, युद्ध भड़काने वाले, बयान देखे हैं. अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार भारत विरोधी बात कहना पाकिस्तानी नेतृत्व का तरीका है. पाकिस्तान को सलाह है कि वे अपने बयान पर संयम रखे, किसी भी दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक होगा.

अमेरिका को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिया बयान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, अमेरिका और भारत एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जो साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मज़बूत संबंधों पर आधारित है. जैसा कि हमने पहले कहा था, इस साझेदारी ने कई बदलावों और चुनौतियों का सामना किया है, हम दोनों देशों द्वारा प्रतिबद्ध ठोस एजेंडे पर केंद्रित हैं, और हमें उम्मीद है कि यह रिश्ता आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ता रहेगा.

