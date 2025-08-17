Other States

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही, 7 की मौत, कई घर मलबे में दबे

Ajay Yadav17 August 2025 - 12:12 PM
Kathua Cloudburst :
जम्मू के कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही, 7 की मौत, कई घर मलबे में दबे

फटाफट पढ़ें

  • रविवार को कठुआ में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ
  • मलबे में कई घर दब गए और सात लोगों की मौत हुई
  • रेलवे ट्रैक और हाईवे भी काफी नुकसान हुआ
  • मुख्यमंत्री ने प्रभावितों के लिए मदद का एलान किया
  • राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है

Kathua Cloudburst : जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है. कई घर मलबे में दब गए हैं और जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है. सात लोगों की मौत की खबर है.

किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के कुछ दिन बाद अब कठुआ जिले के जोड़ क्षेत्र में भी रविवार (17 अगस्त) को बादल फट गया. इससे इलाके में भारी नुकसान की आशंका है. मलबे की चपेट में कई घर आ गए हैं और हादसे में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

जितेंद्र सिंह ने कठुआ बादल फटने में 7 मौतें बताईं

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी है कि जंगलोट क्षेत्र में बादल फटने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से बात की. शुरुआती समय में इस आपदा में चार लोगों की मौत की सूचना मिली थी. रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच समय के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया.

कठुआ में बादल फटने से रेलवे ट्रैक और हाईवे को नुकसान

कठुआ में बादल फटने की घटना के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं. मलबे के कारण रेलवे ट्रैक और जम्मू-पठानकोट नेशनल हाइवे को नुकसान पहुंचा है, कठुआ पुलिस स्टेशन भी प्रभावित हुआ है. हालात बिगड़ते देख नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव में जुट गए हैं. हाईवे की एक ट्यूब को एहतियातन बंद कर दिया गया है. नुकसान का आकलन फिलहाल मुश्किल है, लेकिन राहत टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

जीएमसी जम्मू में 66 घायल भर्ती, 25 बड़ी सर्जरी हुई

जम्मू-कश्मीर के राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), जम्मू में किश्तवाड़ आपदा के दौरान 14 अगस्त की रात 66 गंभीर रूप से घायल मरीज लाए गए. वहीं उसी रात लगभग 25 जीवनरक्षक बड़ी सर्जरी भी की गई, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी.

वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशोती गांव में बादल फटने से प्रभावित लोगों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की. आपदाग्रस्त गांव के दौरे के दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति ‘एकजुटता और तत्काल राहत के उपाय’ के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता की घोषणा की तथा उन्हें दीर्घकालिक सहायता का आश्वासन भी दिया.

सीएम ने घरों की क्षति पर आर्थिक सहायता का ऐलान किया

सीएम उमर अबदु्ल्ला ने शनिवार को जानकारी दी कि इस घटना में 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक घायल हुए और 82 अन्य लापता हैं. उन्होंने कहा था कि आपदा में जान गंवाने वालों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि गंभीर रूप से घायलों को एक लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने संरचनात्मक क्षति के मद्देनजर घोषणा की कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए एक लाख रुपये, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 50,000 रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.

