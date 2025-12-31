राष्ट्रीय

2025 की प्रमुख घटनाएं : राजनीति, खेल, अंतरिक्ष और बॉलीवुड की चर्चित खबरें

2025 की प्रमुख घटनाएं : राजनीति, खेल, अंतरिक्ष और बॉलीवुड की चर्चित खबरें

Memorable Moments 2025 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच रूस-यूक्रेन संघर्ष रुकवाने के लिए बैठक रखी गई थी, लेकिन व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की में बीच तीखी नोकझोंक हो गई. ट्रंप ने रूस से समझौता करने पर जोर दिया तो जेलेंस्की ने युद्ध रोकने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने किसी भी तरह के समझौते को स्वीकार करने से भी मना कर दिया. इस पर नाराज ट्रंप ने कहा कि अब से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं. आप अच्छी स्थिति में नहीं हैं और तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं.

इस दौरान बैठक में मौजूद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. वहीं, बातचीत के बीच मीडियाकर्मियों को ओवल ऑफिस से बाहर भेज दिया गया. बाद में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल को भी बिना लंच कराए ही व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया गया.

मैक्रों और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा

वहीं, इस साल के मध्य में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. यह वीडियो मैक्रों के वियतनाम दौरे की शुरुआत का था. दरअसल, जब वे पहुंचे थे और अपने विमान से उतरने वाले थे, उससे ठीक पहले उनके विमान का दरवाजा खुल गया और कैमरे में एक ऐसा पल रिकॉर्ड हो गया, जो इंटरनेट पर तेजी से फैला. इस वीडियो में दिख रहा था कि इमैनुएल को उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों चेहरे पर धक्का देती हैं. इस घटना ने लोगों के बीच कई तरह के सवाल खड़े कर दिए कि क्या यह थप्पड़ था?, क्या दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी या फिर यह केवल एक मजाक था?

कोहली की जीत पर भावुक पल

बात करें आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने अपने नाम कर लिया. रजत पाटीदार के कप्तानी में टीम ने पंजाब को छह रन से हरा कर 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट में जीत हासिल की. इस ऐतीहासिक जीत के बीच जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वह आरसीबी से 18 साल से जुड़े रहे विराट कोहली की भावुक तस्वीर थी. उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे.

मैच जीतने के बाद कोहली ने सबसे पहले अपने साथी को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया. इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी. इस दौरान दिग्गज बल्लेबाज ने अपने पूर्व साथी और करीबी दोस्त एबी डिविलियर्स को भी जीत की शुभकामनाएं दी.

शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पहुंचे

वही, शुभांशु शुक्ला एक्सिओम-4 अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे. यह मिशन 25 जून को फ्लोरिडा से रवाना हुआ और 26 जून को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा. आईएसएस पर अपने लगभग तीन सप्ताह के प्रवास के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की. वह 15 जुलाई को वापस पृथ्वी पर लौटे.

अमेरीका की पैगी व्हिटसन, पोलैंड के स्लावोज उज्नान्स्की-विस्नीव्स्की और हंगरी के टिबोर कापू के साथ मिलकर शुभांशु शुक्ला ने 18-दिनों के इस मिशन में 60 से अधिक प्रयोगों को अंजाम दिया और 20 आउटरीच सत्रों में भाग लिया.

मोदी और पुतिन की कार में अहम बातचीत

इस साल की सबसे चर्चित तस्वीर 1 सितंबर को सामने आई, जब शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार से बैठक के स्थल तक पहुंचे. इससे जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं. इनमें पीएम मोदी को पुतिन की कार में बैठकर उनसे बीतचीत करते हुए देखा गया.

बैठक के बाद जानकारी सामने आई कि रूसी राष्ट्रपति ने स्वयं पीएम मोदी को अपनी ऑरस लिमोजीन में लिफ्ट देने का प्रसताव रखा था. होटल जाते समय दोनों नेताओं के बीच आमने-सामने बातचीत जारी रही, जहां उनकी टीमों के सदस्य उनसे मिलने वाले थे. हालांकि, होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेता तुरंत कार से नहीं उतरे और करीब 50 मिनट तक चर्चा करते रहे. बाद में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बताया कि दोनों नेताओं ने कार में लगभग एक घंटे तक आमने-सामने बातचीत की.

भारत ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप जीता

साल 2025 भारतीय महिला क्रिकेट के लिए यादगार बन गया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने पहली बार 50 ओवर का वनडे विश्व कप जीतते हुए आईसीसी ट्रॉफी के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया. फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने नया इतिहास रचा. इस टूर्नामेंट के दौरान टीम ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों को भी मात दी.

एयरपोर्ट पर मिले तेजप्रताप-तेजस्वी

बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव से जुड़ा एक वीडियो और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं. दरअसल, यह मौका चुनावी प्रचार अभियान का था. जब इस दौरान एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आमने-सामने आए तो माहौल कुछ असहज नजर आया. इसकी वजह तेजप्रताप का परिवार से अलग-थलग होना और तेजस्वी का मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में सामने आना था.

इस मौके पर तेजस्वी के साथ वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी मौजूद थे. तेजप्रताप को देखते ही दोनों नेता मुस्कुराने लगे. तेजस्वी ने हाथ हिलाकर कुछ संकेत दिए और बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं हो सकी.

सैयारा फिल्म 2025 में बड़ी हिट

‘सैयारा’ 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरो में रिलीज हुई थी. मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा मुख्य किरदारों में नजर आए. यह एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 570 से 579 करोड़ रुपये का कारोबार किया और साल की सबसे बड़ी रोमांटिक हिट बनकर उभरी.

नेपाल में 8-13 सितंबर के विरोध प्रदर्शन

नेपाल में सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में सितंबर में शुरू हुए युवाओं के उग्र प्रदर्शन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. हालात ऐसे बन गए कि नेपाल सरकार के कई मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. इस दौरान नेताओं के घरों से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक में आगजनी की घटनाएं सामने आईं.

बाद में नेपाल की सेना ने राजधानी काठमांडू समेत अलग-अलग शहरों में हालात को संभालने के लिए मोर्चा संभाला और हिंसा पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कीं. वहीं, युवाओं ने नए लोकतांत्रिक ढांचे की मांग के साथ राजनीति में सक्रिय होने का निर्णय भी लिया. इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और तस्वीर वायरल हुई, जिसमें नेपाल सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय सिंह दरबार को आग और धुएं के गुबार में घिरा हुआ दिखाया गया था.

नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ ले ली

इस साल सितंबर में खेले गए पुरुष एशिया कप के फाइनल के बाद मोहसिन नकवी का नाम भारत में खूब चर्चा में रहा. दरसल, एशिया कप में भारत की जीत के बावजूद नकवी ने मैदान पर ट्रॉफी को ट्रॉफी नहीं सौंपी और ट्रॉफी लेकर सीधे स्टेडियम से रवाना हो गए. इसकी वजह यह बताई गई कि भारतीय खिलाड़ियों ने कूटनीतिक कारणों के चलते नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.

नकवी ने सफाई देते हुए कहा कि वे एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष के रूप में तय प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे और भारतीय कप्तान या बीसीसीआई का कोई प्रतिनिधि एसीसी कार्यालय से ट्रॉफी ले सकता है.

हालांकि, इस सफाई से विवाद शांत नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर नकवी के ट्रॉफी लेकर स्टेडियम से जाते हुए वीडियो सामने आने के बाद आलोचनाएं और तेज हो गई.

अक्षय खन्ना का FA9LA गाने पर वायरल डांस

बता दें कि अक्षय खन्ना इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसका पूरा श्रेय उनकी नई फिल्म ‘धुरंधर’ को जाता है, जिसमें उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया है। उनका अभिनय लोगों को बहुत पसंद आया। साथ ही इस फिल्म में एक गाने ‘FA9LA’ में अक्षय खन्ना के डांस मूव्स सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुए। सामने आया कि अक्षय खन्ना इन डांस स्टेप्स को किसी से कॉपी नहीं किया, बल्कि लेह-लद्दाख में शूटिंग के दौरान अक्षय ने अचानक खुद ही ये स्टेप्स कर डाले। डायरेक्टर आदित्य धर ने उन्हें पूरी छूट दे दी थी कि जो मन में आए करो। एक टेक में अक्षय ने ऐसा डांस किया कि सेट पर मौजूद हर शख्स दंग रह गया और तालियां बजने लगीं। मौजूदा समय में यह गाना और अक्षय के स्टेप्स सबसे ज्यादा वायरल

अक्षय खन्ना इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं, और इसका श्रेय उनकी नई फिल्म ‘धुरंधर’ को जाता है. इस फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया. खासतौर पर फिल्म के गाने ‘FA9LA’ में अक्षय के डांस मूव्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं.

खास बात यह है कि अक्षय ने ये स्टेप्स किसी से कॉपी नहीं किए. लेह-लद्दाख में शूटिंग के दौरान उन्होंने खुद ही अचानक ये डांस मूव्स कर दिए. निर्देशक आदित्य धर ने उन्हें पूरी आजादी दी थी कि जो मन में आए, कर सकते हैं. एक ही टेक में अक्षय ने ऐसा दमदार डांस किया कि सेट पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा. फिलहाल, यह गाना और अक्षय के डांस स्टेप्स सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं.

“मोदी-प्रियंका चाय बैठक

संसद का शीतकालीन सत्र का 19 दिसंबर को समाप्त हो गया. पूरे सत्र में कई जोरदार बहसें हुईं, वहीं विपक्ष ने कई बार प्रदर्शन कर अलग-अलग मुद्दों को उठाया और सुनवाई न होने पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की.

सत्र के समापन के बाद एक तस्वीर पूरे देश में तेजी से वायरल हुई. इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने कक्ष में सांसदों को चाय पर आमंत्रित करते नजर आए. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए. इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और अन्य कई दलों के नेता भी मौजूद रहे.

सबसे खास बात यह रही कि वायनाड से पहली बार की सांसद बनी प्रियंका गांधी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल वाली सीट दी गई. वहीं रक्षा मंत्री के पास प्रधानमंत्री मोदी बैठे नजर आए. चाय पर इन हल्के-फुल्के पलों के दौरान सभी नेता मुस्कुराते दिखाई दिए. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई.

ये भी पढ़ें – हरियाणा में शिक्षकों को कुत्तों की निगरानी पर तैनात करने पर विवाद, अनुराग ढांडा ने BJP पर किया हमला

