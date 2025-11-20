Uttar Pradesh

Ajay Yadav20 November 2025 - 11:11 AM
1 minute read
सपा को बड़ा झटका : घोसी विधायक सुधाकर सिंह का 67 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार

UP News : उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. घोसी विधानसभा सीट से सपा विधायक रहे सुधाकर सिंह का निधन हो गया है. जानकारी के अनुसार, वे काफी समय से बीमार थे. और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर विधायक सुधाकर सिंह के निधन की जानकारी साझा की है. पार्टी ने पोस्ट में लिखा घोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधाकर सिंह का निधन, अत्यंत दुःखद! ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो. पार्टी ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की.

2023 उपचुनाव में दर्ज की थी बड़ी जीत

बता दें कि घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वे 2023 के विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करके सुर्खियों में आए थे. इस उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 42 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराकर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी.

