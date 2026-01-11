Other Statesराजनीति

BMC चुनाव के लिए महायुति ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबई को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास शहर

11 January 2026
BMC Election 2026
BMC Election 2026 : बीएमसी चुनावों को लेकर बीजेपी और शिवसेना ने रविवार को महायुति का घोषणापत्र जारी कर दिया है। बीजेपी और शिवसेना ने महिलाओं को बेस्ट बस के किराए में 50 फीसदी की छूट देने का वादा किया है। मुंबई में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे।

16 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे। मुंबई के बीएमसी चुनावों में बीजेपी-शिवसेना के साथ रामदास आठवले की पार्टी का गठबंधन है। मुंबई को 2034 तक एक विकसित महानगर बनाने का लक्ष्य।

बनाए जाएंगे आर्ट सेंटर और प्रैक्टिस सेंटर

घोषणापत्र में कहा गया है कि मराठी भाषा को मजबूत करने के लिए नगर पालिका में अलग मराठी डिपार्टमेंट, मराठी आर्ट सेंटर और प्रैक्टिस सेंटर बनाए जाएंगे। सीएम फडणवीस ने कहा कि धारावी का विकास DRP करेगा। बीएमसी में सफाई कर्मियों को मुंबई में खुद के हक का घर देंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। 2 हजार नए बेड अस्पतालों में तैयार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुंबई के समंदर में गंदा पानी नहीं जायेगा, नदियों के शुद्धिकरण का प्लान तैयार किया गया है मुंबई के डंपिंग ग्राउंड्स का कैंपिंग किया जाएगा। सभी डंपिंग ग्राउंड्स को बंद किया जाएगा। मुंबई में 17 हजार करोड़ का क्लाइमेट एक्शन प्लान हाथ में लिया है।

