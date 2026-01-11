अमृत भारत योजना के तहत बिहार को ट्रेनों की सौगात, 6 ट्रेनों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Bihar

Amrit Bharat Yojana : अमृत भारत योजना के तहत बिहार को 6 नई ट्रेनों का तोहफा मिला है। इन सभी ट्रेनों के स्टॉपेज बारसोई जंक्शन पर दिए गए हैं, जिससे बिहार के लोगों को यात्रा में बड़ी सुविधा होगी और आवाजाही में भी आसानी होगी।

उत्तर भारत को दक्षिण भारत और मुंबई से जोड़ने वाली ये नई साप्ताहिक ट्रेनें 17 और 18 जनवरी को शुरू की जाएंगी। रेलवे ने इस बारे में 8 जनवरी को एक आधिकारिक सूचना पत्र जारी किया है।

इन ट्रेनों का होगा बारसोई में ठहराव

16224 अप / 16223 डाउन – राधिकापुर-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस
15949 अप / 15950 डाउन – डिब्रूगढ़-गोमती नगर (लखनऊ) एक्सप्रेस
16597 डाउन / 16598 अप – अलीपुरद्वार-एसएमवीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस
20610 डाउन / 20609 अप – तिरुचिरापल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस
20604 डाउन / 20603 अप – नागरकोइल-न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस
11031 डाउन / 11032 अप – पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस

नई ट्रेनों के संचालन से दक्षिण भारत के बेंगलुरु, कन्याकुमारी सहित अन्य प्रमुख शहरों तथा मुंबई की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस उपलब्धि पर भाजपा नेता पिंटू यादव ने कहा कि बारसोई में साप्ताहिक ट्रेनों का ठहराव मिलने से न केवल बारसोई, बल्कि आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के लोगों को भी फायदा होगा।

