सोमनाथ मंदिर में PM Modi की गूंज, बोले- सोमनाथ तोड़ने वाले पन्नों में सिमटे, हमें आज भी रहना है अलर्ट

Somnath Temple : गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने दुग्धाभिषेक किया। सभी मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। सोमनाथ मंदिर में पूजा से पहले मंदिर की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें 108 घोड़ों के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। पीएम मोदी भी इस शौर्य यात्रा में शामिल हुए। आज भी सोमनाथ मंदिर में फहरा रही ध्वजा बता रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है।

जवाहरलाल नेहरू ने जताई थी आपत्ति

रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वे ताकतें मौजूद हैं, जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। दरअसल 1951 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी।

हमें आज भी रहना होगा अलर्ट

पीएम मोदी ने सद्भावना ग्राउंड से कहा कि हमें आज भी अलर्ट रहना है। एकजुट रहना है। खासकर ऐसी ताकतों से सावधान रहना है, जो हमें बांटनें की तमाम कोशिशों में लगी हैं। पीएम ने इससे पहले मंदिर में करीब 30 मिनट तक पूजा-अर्चना की। शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूल अर्पित किए और पंचामृत से अभिषेक किया।

