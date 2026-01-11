Gujaratराष्ट्रीय

सोमनाथ मंदिर में PM Modi की गूंज, बोले- सोमनाथ तोड़ने वाले पन्नों में सिमटे, हमें आज भी रहना है अलर्ट

Karan Panchal11 January 2026 - 1:34 PM
1 minute read
Somnath Temple
सोमनाथ मंदिर में PM Modi की गूंज, बोले- सोमनाथ तोड़ने वाले पन्नों में सिमटे, हमें आज भी रहना है अलर्ट

Somnath Temple : गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने दुग्धाभिषेक किया। सभी मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। सोमनाथ मंदिर में पूजा से पहले मंदिर की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें 108 घोड़ों के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। पीएम मोदी भी इस शौर्य यात्रा में शामिल हुए। आज भी सोमनाथ मंदिर में फहरा रही ध्वजा बता रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है।

जवाहरलाल नेहरू ने जताई थी आपत्ति

रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वे ताकतें मौजूद हैं, जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। दरअसल 1951 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी।

हमें आज भी रहना होगा अलर्ट

पीएम मोदी ने सद्भावना ग्राउंड से कहा कि हमें आज भी अलर्ट रहना है। एकजुट रहना है। खासकर ऐसी ताकतों से सावधान रहना है, जो हमें बांटनें की तमाम कोशिशों में लगी हैं। पीएम ने इससे पहले मंदिर में करीब 30 मिनट तक पूजा-अर्चना की। शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूल अर्पित किए और पंचामृत से अभिषेक किया।

ये भी पढ़ें- बठिंडा में नया रेलवे ओवरब्रिज, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनता को दी बड़ी राहत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal11 January 2026 - 1:34 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बीजेपी के फर्जी वीडियो को लेकर AAP का बड़ा आंदोलन, कांग्रेस और अकाली दल को घेरा

बीजेपी के फर्जी वीडियो को लेकर AAP का बड़ा आंदोलन, कांग्रेस और अकाली दल को घेरा

10 January 2026 - 7:01 PM
Photo of जामा मस्जिद क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट का सख्त आदेश, MCD ने शुरू की तैयारी

जामा मस्जिद क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट का सख्त आदेश, MCD ने शुरू की तैयारी

10 January 2026 - 6:30 PM
Photo of ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयान से बढ़ा अंतरराष्ट्रीय तनाव, इमरान मसूद ने अमेरिका पर साधा निशाना

ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयान से बढ़ा अंतरराष्ट्रीय तनाव, इमरान मसूद ने अमेरिका पर साधा निशाना

10 January 2026 - 2:24 PM
Photo of NSA अजीत डोभाल का दुश्मनों पर कड़ा प्रहार, कहा- हमें अपनी हिस्ट्री का बदला लेना होगा

NSA अजीत डोभाल का दुश्मनों पर कड़ा प्रहार, कहा- हमें अपनी हिस्ट्री का बदला लेना होगा

10 January 2026 - 2:00 PM
Photo of School Holidays : पंजाब के बाद चंडीगढ़ के बढ़ी स्कूलों में छुट्टियां, आदेश जारी

School Holidays : पंजाब के बाद चंडीगढ़ के बढ़ी स्कूलों में छुट्टियां, आदेश जारी

9 January 2026 - 3:35 PM
Photo of गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसद

गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसद

9 January 2026 - 2:19 PM
Photo of Land For Jobs Case में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने तय किए आरोप

Land For Jobs Case में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने तय किए आरोप

9 January 2026 - 2:03 PM
Photo of Earthquake : 12 घंटे में एक के बाद एक 7 भूकंप के झटकें, इतनी रही तीव्रता, दहशत में लोग

Earthquake : 12 घंटे में एक के बाद एक 7 भूकंप के झटकें, इतनी रही तीव्रता, दहशत में लोग

9 January 2026 - 1:33 PM
Photo of AAP ने मनरेगा को खत्म करने के विरोध में नाभा में केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम मोदी का फूंका पुतला

AAP ने मनरेगा को खत्म करने के विरोध में नाभा में केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम मोदी का फूंका पुतला

9 January 2026 - 1:19 PM
Photo of Trump Tariff : अमेरिका भारत पर लगा सकता है 500% Tariff, बिल को ट्रम्प की मंजूरी, पूरी ख़बर पढ़ें

Trump Tariff : अमेरिका भारत पर लगा सकता है 500% Tariff, बिल को ट्रम्प की मंजूरी, पूरी ख़बर पढ़ें

8 January 2026 - 7:00 PM
Back to top button