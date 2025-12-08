Other Statesराज्य

महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र : विपक्ष ने उठाए सवाल, 75 हजार करोड़ की पूरक मांगें पेश

Ajay Yadav8 December 2025 - 2:51 PM
1 minute read
Maharashtra News :
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र : विपक्ष ने उठाए सवाल, 75 हज़ार करोड़ की पूरक मांगें पेश

Maharashtra News : महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सरकार और विपक्ष के बीच विवाद शुरू हो गया. विपक्ष का आरोप है कि सरकार सत्र को छोटा करके विधायिक कार्यों को जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही है.

विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि सरकार विधायिका का कामकाज जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही है और महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त चर्चा नहीं होने दे रही. शिवसेना के नेता भास्कर जाधव ने भी कहा कि विपक्ष ने कामकाज सल्लागार समिति की बैठक में अपनी आपत्ति स्पष्ट रूप से जताई थी. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि अधिवेशन की अवधि और कामकाज का स्वरूप सल्लागार समिति में सर्वसम्मति से तय होता है और अब उस पर अलग चर्चा नहीं होगी.

अगले अधिवेशन में पूरी की जाएगी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना काल में महाराष्ट्र में सत्रों की अवधि कम रही थी, जिसे विपक्ष भी जानता है, उन्होंने बताया कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव और आचार संहिता के कारण इस सत्र की अवधि कम रखी गई है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि यह कमी अगले अधिवेशन में लंबा सत्र रखकर पूरी की जाएगी.

विधानसभा में 75 हजार करोड़ की पूरक मांग

बता दें कि दिन के कार्य में विधानसभा में 75 हजार करोड़ रुपये की पूरक वित्तीय मांगें पेश की गईं. इन पर आगे विस्तृत चर्चा हो सकती है. सरकार ने इन मांगों में विभिन्न विभागों की अतिरिक्त योजनाओं, राहत कार्यों, विकास परियोजनाओं और तात्कालिक जरूरतों के लिए बजट शामिल करने की संभावना जताई है.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 December 2025 - 2:51 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में ISI का जिक्र

राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में ISI का जिक्र

8 December 2025 - 3:41 PM
Photo of इंडिगो की लापरवाही : बहरीन यात्री का बैग बेंगलुरु में फंसा, अब कर दी ये मांग

इंडिगो की लापरवाही : बहरीन यात्री का बैग बेंगलुरु में फंसा, अब कर दी ये मांग

6 December 2025 - 3:54 PM
Photo of सुलेमान ने हुमायूं कबीर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग

सुलेमान ने हुमायूं कबीर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग

6 December 2025 - 2:35 PM
Photo of हुमायूं कबीर रखेंगे रेंजी नगर में नई बाबरी मस्जिद की नींव, HC ने रोकने से किया इंकार

हुमायूं कबीर रखेंगे रेंजी नगर में नई बाबरी मस्जिद की नींव, HC ने रोकने से किया इंकार

6 December 2025 - 9:45 AM
Photo of बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर निलंबित

बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर निलंबित

4 December 2025 - 12:36 PM
Photo of जनेश्वर मिश्र पार्क बहुउद्देशीय स्थल : पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी सरकारी आमदनी, लोगों को मिलेगा रोजगार

जनेश्वर मिश्र पार्क बहुउद्देशीय स्थल : पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी सरकारी आमदनी, लोगों को मिलेगा रोजगार

4 December 2025 - 7:52 AM
Photo of पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

3 December 2025 - 12:45 PM
Photo of पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

3 December 2025 - 10:10 AM
Photo of हरियाणा में सुशासन दिवस पर उत्कृष्ट कर्मचारियों और विभागों को मिलेगा सम्मान

हरियाणा में सुशासन दिवस पर उत्कृष्ट कर्मचारियों और विभागों को मिलेगा सम्मान

2 December 2025 - 8:10 PM
Photo of CM योगी की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा युवक

CM योगी की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा युवक

2 December 2025 - 7:36 PM
Back to top button