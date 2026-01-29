Other Statesराज्य

बारामती प्लेन क्रैश का लाइव वीडियो सामने आया, CCTV में कैद हुआ गिरता विमान

Baramati Plane Crash :
Baramati Plane Crash : महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ ही सेकेंड में विमान क्रैश हो गया है. इस वीडियो ने विमान क्रैश का मंजर सामने ला दिया है. बारामती के गोजुबावी ग्रामपंचायत के सीसीटीवी में विमान गिरने की ये पूरी घटना कैद हो गई है.

अजित पवार का विमान बुधवार सुबह पुणे के बारामती में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हवा में अस्थिर’ दिखाई दिया. जमीन से टकराते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया. इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी एक व्यक्ति ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान आग की लपटों में घिर गया और इसके बाद लगातार चार से पांच धमाके हुए.

हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते हुए देखा

अधिकारियों के मुताबिक, अजित पवार और चार अन्य लोगों को लेकर जा रहा विमान बारामती हवाई अड्डे पर सुबह 8: 50 मिनट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. महिला ने बताया कि उसने सुबह विमान को बारामती हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते हुए देखा था.

विमान ने हवा में एक चक्कर लगाया

महिला का कहना है कि, “विमान ने हवा में एक चक्कर लगाया, यह थोड़ा अस्थिर दिखाई दे रहा था. जब विमान उतरने के लिए रनवे की तरफ बढ़ रहा था, तभी वह जमीन से जोर से टकराया और विस्फोट हो गया. एक तेज धमाके की आवाज हुई, जो हमारे घर तक सुनाई दी.”

यह हमारे लिए चौंकाने वाली बात थी

महिला ने मीडिया को बताया कि जिस तरह से विमान नीचे आ रहा था, उससे हमें लगा कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा. वह हवाई पट्टी से लगभग 100 फुट ऊपर था. जैसे ही हम विमान की ओर दौड़े, हमने आग की लपटें देखीं जिसके बाद लगातार 4 से 5 धमाके हुए, जिन्होंने हमें विमान के पास नहीं जाने को लेकर बाध्य किया.” उन्होंने कहा, “आग बहुत तेज थी. बाद में हमें पता चला कि अजित पवार विमान में सवार थे. यह हमारे लिए चौंकाने वाली बात थी.”

वही, एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी प्रमोद मदुरीकर ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद शवों की पहचान करके उन्हें एंबुलेंस में भेज दिया गया, जबकि बचाव व आपात अभियान में मदद के लिए दमकल विभाग के कर्मी लगभग उसी समय घटनास्थल पर पहुंच गए.

ये भी पढ़ें- Ajit Pawar Plane Crash : महिला कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द Oh… जानें प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ

