Uttar Pradesh

लेज़र पार्क सोसायटी में भव्य कवि सम्मेलन, चेतन चर्चित और अन्य कवियों ने बांधा श्रोताओं का मन

Karan Panchal7 December 2025 - 1:14 PM
1 minute read
Kavi Sammelan

Kavi Sammelan : कल शाम लेज़र पार्क सोसायटी में एक भव्य कवि सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर चर्चित कवि चेतन चर्चित, सुन्हरी लाल तुरंत, स्वदेश यादव एवं ज्योति उपाध्याय ने अपनी हास्य, श्रृंगार तथा वीर रस से ओतप्रोत कविताओं द्वारा श्रोताओं के हृदय को स्पंदित कर दिया।

काव्य की विविध धाराओं से सराबोर इस आयोजन में दर्शकों ने रसाज्ञान का अद्भुत आनंद लिया तथा पूरे कार्यक्रम के दौरान सभागार काव्य–रस से गूंजता रहा।

सोसायटियों के बीच साहित्यिक एवं सामाजिक समन्वय

यह कवि सम्मेलन समाज में मंद पड़ती हंसी, साहित्य एवं सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया एक सराहनीय प्रयास था। साथ ही, आसपास की विभिन्न सोसायटियों के बीच साहित्यिक एवं सामाजिक समन्वय स्थापित करने का यह एक महत्वपूर्ण कदम रहा, जिसे लेज़र पार्क सोसायटी के अध्यक्ष अविनाश कुमार के नेतृत्व में साकार किया गया।

इस आयोजन में विभिन्न सोसायटियों एवं संगठनों से विशिष्ट अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई-

  • सेंचुरियन कार्क से मृत्युंजय एवं उनकी टीम
  • होम्स 121 सोसायटी के अध्यक्ष चक्रधर मिश्रा
  • रंजीत टॉक्स के रंजीत तिवारी
  • रिवर व्यू सोसायटी के अध्यक्ष राजेश एवं टीम
  • ला रेजिडेनसिया से कर्नल सुधीर चौधरी एवं टीम
  • सेंचुरियन कार्क से अमित गुप्ता एवं टीम
  • इको विलेज–2 से नीरज एवं टीम
  • लीज़र वैली से शिशिर जी
  • अम्रपाली विलेज के अध्यक्ष अमित कश्यप

एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय संध्या

इसके अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं वर्तमान ज़िला अध्यक्ष दीपक चिटीवाला की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। कुल मिलाकर करीब 1000 लोगों ने इस साहित्यिक उत्सव में सहभागिता की, जिसने इसे एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय संध्या बना दिया।

सौहार्द व सांस्कृतिक संपन्नता को बढ़ाने का प्रयास

लेज़र पार्क सोसायटी आने वाले समय में भी साहित्य, कला एवं सामाजिक चेतना से जुड़े ऐसे आयोजनों से समाजिक सौहार्द व सांस्कृतिक संपन्नता को बढ़ाने का प्रयास जारी रखेगी।

