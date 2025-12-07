Jalandhar News : जालंधर के कैंट क्षेत्र में देर रात अवैध माइनिंग का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर आम आदमी पार्टी की हल्का इंचार्ज राजविंदर कौर थियाड़ा तुरंत मौके पर पहुंचीं और पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए।

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई

पुलिस ने मौके से पोकलेन मशीन और 5 टिपर जब्त कर लिए। राजविंदर कौर ने बताया कि उन्हें रात करीब 1 बजे पार्टी वर्कर ने सूचना दी कि इलाके के खेतों में अवैध खुदाई हो रही है। जब टीम मौके पर पहुंची, तो देखा गया कि मिट्टी को करीब 7 फुट तक खोदा जा रहा था और ट्रकों में भरा जा रहा था। उनके पहुंचते ही लोग मशीनरी छोड़कर भाग गए।

अवैध माइनिंग नहीं की जाएगी बर्दाश्त

चौकी इंचार्ज जसबीर सिंह ने बताया कि सभी मशीनरी पुलिस ने कब्जे में ले ली है और फरार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राजविंदर कौर ने कहा कि क्षेत्र में अवैध माइनिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के आदेशों के तहत गैरकानूनी माइनिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

