Jashpur Road Accident News : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. एनएच-43 पर पतराटोली के पास तेज रफ्तार कार खड़े हुए ट्रेलर से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना दुलदुला थाना क्षेत्र की है.

मिली जानकारी के अनुसार, सभी युवक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात घर लौट रहे थे. घर जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी में कार तेज रफ्तार पर थी. रास्ता सुनसान होने के कारण चालक ने गति धीमी नहीं की. इसी दौरान पतराटोली के पास सामने खड़े ट्रेलर को देखकर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और सीधी ट्रेलर से जा टकराई.

घटनास्थल पर ही 5 युवकों की दर्दनाक मौत

टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन कार के अंदर फंसे युवकों को बाहर निकालने का कोई मौका नहीं था. कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था. दुर्घटना स्थल पर ही सभी 5 युवकों की मौत हो चुकी थी. हादसे के बाद से इलाके में अफरा-तफरी फैल गई. जैसे ही घटना की सूचना परिजनों तक पहुंची, उनके घरों में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम छा गया.

