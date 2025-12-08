कानपुर में महाठग गिरफ्तार, 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी, सोनू सूद..

Kanpur Fraud Case : कानपुर पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने रवींद्रनाथ सोनी नामक व्यक्ति को हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में दबोचा है। इस धोखाधड़ी के तार उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य और विदेशों से भी जुड़े हैं। यह एक मल्टी-लेयर घोटाला साबित होता जा रहा है। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ठगी की रकम 970 करोड़ रुपए पहुंच गई है।

ये बड़े नाम आए सामने

ठग की ब्लू चिप कॉर्पोरेशन पर 350 से अधिक शिकायतें मिली थी। वहीं पुलिस लेन-देन, फर्जी खातों सहित प्रमोशन वीडियो की भी गहन जांच कर रही है। ठग के आरोपी रवींद्रनाथ सोनी के साथ अभिनेता सोनू सूद और खली की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। जिसके बाद निवेशकों ने कहा कि अभिनेता और रेसलर को साथ खड़े देख कर कंपनी पर विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन ये भरोसा बड़ी भूल साबित हुई।

द ग्रेट खली का भी जिक्र

खली ने ब्लू चिप का एक विज्ञापन किया था, जिसमें वह कंपनी की योजनाओं की तारीफ कर रहे थे। इसी वीडियो को कंपनी ने नेपाल, दुबई, कतर और कई भारतीय राज्यों में विस्तृत अभियान के रूप में चलाया। कई निवेशकों ने पुलिस को बताया कि खली और सोनू सूद के प्रमोशन देखकर ही उन्होंने पैसे निवेश किए। उन्हें लगा कि जब बड़े चेहरे खड़े हैं, तो कंपनी फर्जी नहीं हो सकती।

हाई-प्रॉफिट स्कीम का झांसा

महाराष्ट्र, गुजरात, केरल के साथ- साथ जापान, अमेरिका, मेलेशिया में बसे भारतीय अपने दस्तावेज लेकर कानपुर कोतवाली पहुंच रहे है, कुछ लोग फोन पर भी अपनी शिकायते दर्ज करा रहे है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रवींद्रनाथ सोनी की कंपनी सोनी ब्लू चिप कॉर्पोरेशन ने 3 से 5 गुना रिटर्न के साथ विदेशी निवेशकों को हाई रिस्क, हाई-प्रॉफिट स्कीम का झांसा दिया करता था।

सोनू सूद से हो सकती है पूछताछ

एसीपी आशुतोष सिंह ने कहा कि जो भी इस कंपनी के प्रमोशन में शामिल रहा है, उससे पूछताछ की जाएगी। जांच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना है। यही वजह है कि पुलिस जल्द ही प्रमोशन, पब्लिसिटी वीडियो और निजी मुलाकातों के आधार पर सोनू सूद को भी नोटिस भेज सकती है।

