फटाफट पढ़ें:

अखिलेश ने बीजेपी को ‘राष्ट्र-विवादी’ कहा

बीजेपी पर विवाद बढ़ाने का आरोप लगाया

महाकुंभ के महंगे टिकट पर सवाल उठाए

इंडिगो मुद्दे पर पूंजीवाद हावी बताया

वंदे मातरम् पर भाव निभाने की बात कही

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को राष्ट्रवादी नहीं बल्कि ‘राष्ट्र विवादी पार्टी’ बताया है. अखिलेश यादव के इस बयान से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ना तय है.

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी खुद को राष्ट्रवादी बताती है, लेकिन वास्तव में वह ‘राष्ट्र-विवादी पार्टी’ है. उन्होंने कहा कि जहां भी विवाद खड़ा करना हो, वहां बीजेपी के लोग सबसे आगे दिखाई देते हैं. बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के दौरान भी लोगों को महंगे टिकट खरीदने पड़े थे. अखिलेश यादव का दावा है कि इंडिगो ने सरकार को अपनी शर्तों पर झुका दिया है, और यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ?

पूंजीवाद हावी होगा तो यही होगा

अखिलेश यादव ने कहा कि, सरकार दावा करती है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ सकता है, अब इतने महंगे टिकट में जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते. इंडिगो द्वारा डीजीसीए का आदेश नहीं मानने पर अखिलेश यादव ने कहा, “डॉ राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि कैपिटलिस्ट किल्स कैपिटलिस्ट और जब पूंजीवादी हावी हो जाएंगे सरकार पर तो ऐसा ही होगा.”

वंदे मातरम् बहस पर अखिलेश का हमला

संसद में ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर होने वाली चर्चा को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि केवल गीत गाने से नहीं, बल्कि उसके मूल भावों को निभाने की ज्यादा जरूरत है. अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिन्होंने देश को सही दिशा दिखाने का काम किया है, उन्होंने सवाल उठाया कि सामाजिक न्याय की दिशा में हम वास्तव में कितनी दूर तक आगे बढ़ पाए हैं?

