झारखंड के ‘दिशोम गुरु’ शिबू सोरेन को पद्म भूषण, भारत रत्न की मांग भी बनी मुद्दा

Republic Day Parade 2026 :
Republic Day Parade 2026 : 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ‘दिशोम गुरु’ के नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ आदिवासी नेता स्वर्गीय शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. वे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता थे. इस सम्मान पर हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया.

वहीं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की, उन्होंने कहा कि यह फैसला आदिवासी समाज के प्रति सरकार की मानसिकता को दर्शाता है और इसे लेकर सवाल खड़े किए.

भारत रत्न की माँग और पद्म भूषण पर टिप्पणी

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर पप्पू यादव ने लिखा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन आदिवासी अस्मिता, अधिकार और पहचान के प्रतीक रहे है. उनके अनुसार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था, उन्होंने कहा कि पद्म भूषण से सम्मानित करना आदिवासी समाज के प्रति मोदी सरकार की दृष्टि को दर्शाता है. पप्पू यादव ने आगे कहा कि स्वतंत्रता के बाद के समय में वे आदिवासी समाज के सर्वोच्च नेता रहे हैं और संथाली संघर्ष की संस्कृति के प्रतीक हैं, इसलिए गुरुजी किसी सम्मान के मोहताज नहीं हैं.

गुरु जी को पद्म भूषण का सम्मान

गुरु जी को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अपनी खुशी जताई. रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और झारखंडवासियों को बधाई दी.

केंद्र सरकार की सराहना की

झारखंड विधानसभा के स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने भी इस सम्मान के लिए केंद्र सरकार की सराहना की और कहा कि गुरु जी वास्तव में भारत रत्न के हकदार हैं, उनके अनुसार, उन्हें यह उच्चतम नागरिक सम्मान मिलना चाहिए.

वही, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि वे भारत रत्न के हकदार हैं. स्वास्थ्य मंत्री इफान अंसारी ने भी इसे पर्याप्त न मानते हुए कहा कि गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए.

ये भी पढ़ें – गणतंत्र दिवस पर मायावती का संदेश – संविधान की मंशा के अनुसार जनकल्याण हो, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

