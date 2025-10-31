Uttar Pradesh

गन्ने का दाम बढ़ाने पर जयंत चौधरी ने योगी सरकार की सराहना, बोले- किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला

Ajay Yadav31 October 2025 - 11:51 AM
2 minutes read
UP News :
गन्ने का दाम बढ़ाने पर जयंत चौधरी ने योगी सरकार की सराहना, बोले- किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला

फटाफट पढ़ें

  • जयंत चौधरी ने योगी सरकार की सराहना की
  • गन्ने का मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा
  • सरकार का फैसला बताया गया ऐतिहासिक
  • किसानों को होगा 3000 करोड़ का लाभ
  • आरएलडी पूर्वांचल में पकड़ मजबूत कर रही

UP News : केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में गन्ने के दाम बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने किसानों की मांग के बिना ही गन्ना का मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है, जिससे साफ होता है कि एनडीए सरकार किसानों के हित में काम कर रही हैं.

जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार ने उस समय गन्ने के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया, जब न तो किसान और न ही कोई किसान संगठन इसकी मांग कर रहा था. यह दिखाता है कि एनडीए सरकार वास्तव में किसानों के हित के लिए काम कर रही है. सरकार के इस कदम से प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है.

योगी सरकार का फैसला ऐतिहासिक बताया

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज किसानों को महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अनकही मांग को भी समझ लिया और पूरा किया है. उन्होंने कहा कि गन्ने का दाम एक साथ 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाना एक ऐतिहासिक फैसला है, इतना इजाफा अब तक किसी भी बीजेपी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में नहीं किया था.

जयंत चौधरी ने कहा कि लोकदल हमेशा किसानों के बीच रहती है और उनकी भावनाओं को समझती है, उन्होंने याद दिलाया कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था- “अबकी बार 400 पार,” और वादा किया था कि एनडीए की सरकार बनने पर गन्ने का दाम 400 पार होगा. जो हमने बात कही थी वह पूरी हो गई.

किसानों को मिलेगा 3000 करोड़ का लाभ

जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे किसानों को 3000 करोड़ रूपये का सीधा लाभ मिलेगा, उन्होंने कहा कि अब किसानों को महसूस हो रहा है कि यह सचमुच किसानों की सरकार है.

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर बस्ती पहुंचे थे, उन्हें वाल्टरगंज स्थित नारंग इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा. इस दौरान उन्होंने बस्ती सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि आरएलडी अब पश्चिमी यूपी के साथ-साथ पूर्वांचल में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है.

Ajay Yadav31 October 2025 - 11:51 AM
2 minutes read

