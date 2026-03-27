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जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के दूसरे चरण में हंगामा, विपक्षी दलों ने लगाए ईरान समर्थक नारे

Shanti Kumari27 March 2026 - 1:43 PM
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J&K Assembly Protest

J&K Assembly Protest : शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण का सत्र शुरू होते ही हंगामे का दृश्य देखने को मिला। भाजपा के कई विधायकों ने “जम्मू को इंसाफ दो” लिखी तख्तियां लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सत्र की शुरुआत तनावपूर्ण माहौल में हुई।

विपक्षी दलों ने उठाए इजराइल-विरोधी और ईरान समर्थक नारे

वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। कुछ एनसी विधायक ईरान के समर्थन में भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इस राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दे पर नारेबाजी के कारण सदन का माहौल और गरम हो गया।

नारेबाजी से बाधित हुई कार्यवाही

भाजपा विधायकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, जबकि विपक्षी दल लगातार विरोध जताते रहे। नारेबाजी और शोर-शराबे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हो गई, जिससे सदन में शांति बनाए रखना मुश्किल हो गया।

कार्यवाही स्थगित, महत्वपूर्ण मुद्दे रुके

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को आधे घंटे के लिए स्थगित करने का निर्णय ले लिया। इसके चलते तय एजेंडे पर कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो सकी और सत्र का काम प्रभावित हुआ।

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Shanti Kumari27 March 2026 - 1:43 PM
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