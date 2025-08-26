Other Statesबड़ी ख़बर

जम्मू के डोडा में तबाही, चार लोगों की मौत, इस सैलाब में कई घर बहे

Avinay Mishra26 August 2025 - 2:36 PM
1 minute read

Jammu and Kashmir : जम्मू – कश्मीर के डोडा जिले के थाथरी उप – मंडल में बादल फटने की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि इस घटना में 10 से ज्यादा मकान तबाह हुए हैं. बादल फटने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया. खबर है कि इस घटना की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है. जो इलाके बढ़ें से प्रभावित हुए हैं. वहां राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ सकती हैं. बादल फटने की घटना हुई. इसके बाद सैलाब देखने को मिला. मकानों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा है. डोडा में बादल फटने की घटना के बाद कई घर इस सैलाब में बह गए. कुछ मकान को नुकसान पहुंचा है. स्थानीय लोग अपना सामान निकलकर सुरक्षित स्थान पर रख रहे हैं.

स्थानीय लोगों को सुरक्षित पर शिफ्ट किया गया

दरअसल, इसका एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि तेज बहाव में पेड़ और मकान बह रहे हैं. नदियां उफान पर हैं. बाजारों में भी पानी आ चुका है. कई रास्तों को बंद किया गया है. जो इलाके प्रभावित हैं. उन स्थानों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है.

आपको बता दें कि रामबन इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है. जिसके बाद नेशनल हाईवे को बंद किया गया है बताते चलें कि तवी नदी में आया सैलाब रिहायशी इलाकों में घुस गया है. जम्मू में नदी के किनारे, जो इलाके बसे हैं. इलाके जलम्ग्नन हो गए हैं. प्रशासन इन इलाकों को खाली कर चुकी है.

यह भी पढ़ें : जालंधर पुलिस ने पाक-ISI समर्थित बीकेआई की आतंकी साजिश नाकाम की, बटाला से 4 हैंड ग्रेनेड और 2 किलो आरडीएक्स बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra26 August 2025 - 2:36 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘दुनिया में हम आर्थिक स्वार्थ वाली नीतियां देख रहे हैं…’, गुजरात में बोले PM मोदी

‘दुनिया में हम आर्थिक स्वार्थ वाली नीतियां देख रहे हैं…’, गुजरात में बोले PM मोदी

25 August 2025 - 9:51 PM
Photo of 1246797 विद्यार्थियों ने CET की दी परीक्षा, इस एग्जाम को लेकर CM नायब सिंह सैनी ने क्या कहा?

1246797 विद्यार्थियों ने CET की दी परीक्षा, इस एग्जाम को लेकर CM नायब सिंह सैनी ने क्या कहा?

25 August 2025 - 6:02 PM
Photo of पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को किया रद्द

पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को किया रद्द

25 August 2025 - 5:28 PM
Photo of ‘जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था और…’, एक इंटरव्यू में बोले अमित शाह, जयराम रमेश का हमला

‘जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था और…’, एक इंटरव्यू में बोले अमित शाह, जयराम रमेश का हमला

25 August 2025 - 3:48 PM
Photo of AUS vs SA 3rd ODI: डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाया छक्का तो गेंद लेकर भागने लगा फैन, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

AUS vs SA 3rd ODI: डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाया छक्का तो गेंद लेकर भागने लगा फैन, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

25 August 2025 - 2:41 PM
Photo of अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला, लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत

अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला, लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत

25 August 2025 - 11:48 AM
Photo of दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा, 8 साल बाद DMRC ने बढ़ाया किराया

दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा, 8 साल बाद DMRC ने बढ़ाया किराया

25 August 2025 - 8:47 AM
Photo of बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, कई घायल

बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, कई घायल

25 August 2025 - 7:58 AM
Photo of PM – CM को हटाने वाले विधेयक पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है’

PM – CM को हटाने वाले विधेयक पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है’

24 August 2025 - 5:32 PM
Photo of तेजस्वी ने चिराग पासवान को दी शादी की सलाह, राहुल गांधी बोले – ‘ये बात मुझ पर भी लागू होती है’

तेजस्वी ने चिराग पासवान को दी शादी की सलाह, राहुल गांधी बोले – ‘ये बात मुझ पर भी लागू होती है’

24 August 2025 - 4:52 PM
Back to top button