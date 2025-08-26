Jammu and Kashmir : जम्मू – कश्मीर के डोडा जिले के थाथरी उप – मंडल में बादल फटने की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि इस घटना में 10 से ज्यादा मकान तबाह हुए हैं. बादल फटने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया. खबर है कि इस घटना की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है. जो इलाके बढ़ें से प्रभावित हुए हैं. वहां राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ सकती हैं. बादल फटने की घटना हुई. इसके बाद सैलाब देखने को मिला. मकानों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा है. डोडा में बादल फटने की घटना के बाद कई घर इस सैलाब में बह गए. कुछ मकान को नुकसान पहुंचा है. स्थानीय लोग अपना सामान निकलकर सुरक्षित स्थान पर रख रहे हैं.

स्थानीय लोगों को सुरक्षित पर शिफ्ट किया गया

दरअसल, इसका एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि तेज बहाव में पेड़ और मकान बह रहे हैं. नदियां उफान पर हैं. बाजारों में भी पानी आ चुका है. कई रास्तों को बंद किया गया है. जो इलाके प्रभावित हैं. उन स्थानों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है.

आपको बता दें कि रामबन इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है. जिसके बाद नेशनल हाईवे को बंद किया गया है बताते चलें कि तवी नदी में आया सैलाब रिहायशी इलाकों में घुस गया है. जम्मू में नदी के किनारे, जो इलाके बसे हैं. इलाके जलम्ग्नन हो गए हैं. प्रशासन इन इलाकों को खाली कर चुकी है.

