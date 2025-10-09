फटाफट पढ़ें

चेन्नई से सिरप निर्माता रंगनाथन गिरफ्तार

गिरफ्तारी पर था बीस हजार का इनाम

SIT ने ऑफिस व फैक्टरी की जांच की

तमिलनाडु सरकार ने प्लांट किया सील

सिरप से बीस बच्चों की मौत, बैन लगा

Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश पुलिस ने कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए Coldrif कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में रंगनाथन की लंबे समय से तलाश की जा रही थी. गिरफ्तारी चेन्नई पुलिस के सहयोग से की गई है.

छिंदवाड़ा पुलिस ने रंगनाथन की गिरफ्तारी पर 20000 का इनाम घोषित किया था. पुलिस उप महानिरीक्षक छिन्दवाडा रेंज राकेश कुमार सिंह द्वारा दवा निर्माता कंपनी के फरार आरोपियों की सूचना देने वाले को 20 हजार रुपये का इनाम देने का ऐलान किया था. सूचना देनेवाले का नाम गोपनीय रखने की बात कही गई थी.

कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का प्लांट सील

मध्य प्रदेश पुलिस की सात सदस्यीय SIT ने चेन्नई स्थित रजिस्टर्ड ऑफिस और कांचीपुरम की फैक्टरी में जांच की थी. बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरफ Coldrif के मामले में तमिलनाडु सरकार ने कंपनी के प्लांट को सील कर दिया है साथ ही कंपनी को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप के सेवन के बाद कई बच्चों की किडनी खराब हो गई, जिनमें अब तक 20 की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है. हालात को देखते हुए केरल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने भी इस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है. तमिलनाडु सरकार ने एक अक्टूबर से ‘कोल्ड्रिफ’ की बिक्री पर रोक लगाते हुए बाजार से स्टॉक को हटाने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप