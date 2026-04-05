विदेश

ईरान ने अमेरिका का सी-130 एयरक्राफ्ट इस्फहान में मार गिराया

Ajay Yadav5 April 2026 - 3:23 PM
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Iran US War :
ईरान ने अमेरिका का सी-130 एयरक्राफ्ट इस्फहान में मार गिराया

Iran US War : ईरान के साथ जारी संघर्ष में अमेरिकी सेना को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है. रविवार को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने इस्फहान परमाणु केंद्र के पास अमेरिका के एक और एयरक्राफ्ट को मार गिराया. बीते 36 घंटों में यह अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका है. इससे पहले ईरान ने अमेरिका के एक एफ-35, दो एफ-15, एक एफ-16 और एक ए-10 एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर समेत कई हेलीकॉप्टर, एमक्यू-9 ड्रोन और क्रूज मिसाइलें मार गिराने का दावा किया था. इन हमलों में दो अमेरिकी पायलट इजेक्ट हुए थे, जिनमें से एक पायलट मिसिंग था, जिसे बाद में खोज लिया गया.

इस्फहान में अमेरिकी एयरक्राफ्ट और ड्रोन नष्ट

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी न्यूज एजेंसी (IRNA) के अनुसार, रविवार को अमेरिका और इजरायल ने इस्फहान परमाणु केंद्र पर हमला किया. इस दौरान ईरान के कानून प्रवर्तन कमांड (फराजा) ने बताया कि दक्षिणी इस्फहान में पुलिस विशेष बलों की गोलीबारी से अमेरिकी सी-130 सपोर्ट एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया गया. इससे कुछ समय पहले आईआरजीसी ने इसी क्षेत्र में अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था.

ओमान और कतर के लिए खतरनाक

वहीं, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निगरानी एजेंसी (IAEA) की परमाणु केंद्र पर हमले न करने की अपील के बावजूद अमेरिका और इजरायल ने रविवार को पांचवीं बार इस्फहान परमाणु केंद्र को निशाना बनाया. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इससे मध्य-पूर्व के देशों में रेडियोधर्मी खतरा बढ़ सकता है, उन्होंने कहा कि इस्फहान पर हमला सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान और कतर के लिए खतरनाक हो सकता है.

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Ajay Yadav5 April 2026 - 3:23 PM
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