विदेश

ईरान की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहता है इस्राइल, बताया क्या है असली मकसद

Shanti Kumari16 March 2026 - 5:00 PM
1 minute read
Reuven Azar

Middle East Conflict: भारत में मौजूद इस्राइल के राजदूत रूवेन अजार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि न तो अमेरिका और न ही इस्राइल का ईरान पर कोई हमला करने का इरादा है और न ही वे ईरान की जमीन पर सैन्य कब्जा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनका असली मकसद ईरान के अंदरूनी हालात में सुधार लाना है।

राजदूत ने बताया कि वे चाहते हैं कि ईरान की जनता अपने देश में बदलाव लाने के लिए दबाव बनाए। “अगर वहां के लोग चाहें, तो वे अपने नेतृत्व और नीतियों में बदलाव ला सकते हैं। सैन्य कार्रवाई की बजाय नागरिकों के जरिए बदलाव अधिक प्रभावशाली होगा,” उन्होंने कहा।

क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर जोर

अजार ने यह भी कहा कि एक शांत और स्थिर पश्चिम एशिया से सभी को फायदा होगा। इससे न केवल इस्राइल और उसके सहयोगियों को बल्कि खाड़ी देशों और पूरी दुनिया को भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का उद्देश्य भी यही है कि ईरान की मौजूदा नीतियों से उत्पन्न खतरों को कम किया जाए।

संदर्भ में बढ़ता तनाव

यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस्राइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। इस्राइल का आरोप है कि ईरान अपने मिसाइल और हथियारबंद समूहों के जरिए क्षेत्र में अशांति फैला रहा है। वहीं ईरान का दावा है कि उसका सैन्य और परमाणु कार्यक्रम केवल रक्षा के लिए है और अमेरिका तथा इस्राइल की नीतियों को आक्रामक बताता है।

ये भी पढ़ें – पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉल सेंटर और धोखाधड़ी के आरोपी के ठिकानों पर की छापेमारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari16 March 2026 - 5:00 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पाकिस्तान में मचा हाहाकार, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी कटौती, मिडिल ईस्ट संकट गहराया

पाकिस्तान में मचा हाहाकार, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी कटौती, मिडिल ईस्ट संकट गहराया

15 March 2026 - 4:10 PM
Photo of Iran Israel War : बच्चों के हत्यारे को नहीं बख्शेंगे, IRGC की नेतन्याहू के लिए सीधी चेतावनी

Iran Israel War : बच्चों के हत्यारे को नहीं बख्शेंगे, IRGC की नेतन्याहू के लिए सीधी चेतावनी

15 March 2026 - 1:28 PM
Photo of Japan Alert : मिडिल-ईस्ट संघर्ष के बीच उत्तर कोरिया ने दागी कई मिसाइलें, जापान में अलर्ट जारी

Japan Alert : मिडिल-ईस्ट संघर्ष के बीच उत्तर कोरिया ने दागी कई मिसाइलें, जापान में अलर्ट जारी

14 March 2026 - 1:49 PM
Photo of अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान क्रैश, 4 क्रू मेंबर्स की मौत, 2 लापता

अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान क्रैश, 4 क्रू मेंबर्स की मौत, 2 लापता

13 March 2026 - 7:16 PM
Photo of पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात, बढ़ते तनाव और बिगड़ती स्थिति पर जताई चिंता  

पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात, बढ़ते तनाव और बिगड़ती स्थिति पर जताई चिंता  

13 March 2026 - 5:26 PM
Photo of USS अब्राहम लिंकन सुरक्षित- यूएस सेंट्रल कमांड, ईरान के दावों पर अमेरिका का आया जवाब

USS अब्राहम लिंकन सुरक्षित- यूएस सेंट्रल कमांड, ईरान के दावों पर अमेरिका का आया जवाब

13 March 2026 - 2:51 PM
Photo of ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई हुए हमले का शिकार? एक पैर भी काटे जाने की खबर

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई हुए हमले का शिकार? एक पैर भी काटे जाने की खबर

13 March 2026 - 10:45 AM
Photo of पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत को राहत, सऊदी से आने वाला तेल टैंकर सुरक्षित पहुंचा भारत  

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत को राहत, सऊदी से आने वाला तेल टैंकर सुरक्षित पहुंचा भारत  

12 March 2026 - 2:51 PM
Photo of हॉर्मुज स्ट्रेट भारतीय जहाजों और टैंकरों के लिए खुले, भारत के लिए राहत की खबर

हॉर्मुज स्ट्रेट भारतीय जहाजों और टैंकरों के लिए खुले, भारत के लिए राहत की खबर

12 March 2026 - 12:09 PM
Photo of पश्चिम एशिया संकट के बीच कतर ने मध्यस्थता से खुद को किया अलग, कहा – हम खुद हमले का….

पश्चिम एशिया संकट के बीच कतर ने मध्यस्थता से खुद को किया अलग, कहा – हम खुद हमले का….

11 March 2026 - 4:32 PM
Back to top button