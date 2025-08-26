Uttar Pradesh

इंस्पेक्टर ने जूतों से पीटा, जातिसूचक…’, अखिलेश यादव के सामने फूट-फूट कर रोया कानपुर का सत्यम, जानिए पूरा मामला

Ajay Yadav26 August 2025
UP News :
इंस्पेक्टर ने जूतों से पीटा, जातिसूचक...', अखिलेश यादव के सामने फूट-फूट कर रोया कानपुर का सत्यम

  • कानपुर में पुलिस ने युवक को जूतों से मारा
  • सत्यम ने अखिलेश यादव से शिकायत की
  • इंस्पेक्टर पर जाति सूचक गालियों का आरोप
  • वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
  • प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया

UP News : उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के निवासी सत्यम त्रिवेदी ने लखनऊ में अखिलेश यादव के सामने भावुक होते हुए आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने उन्हें थाने के अंदर जूतों से मारा, साथ ही जाति सूचक गालियां भी दीं. अब इस घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है.

कानपुर निवासी सत्यम त्रिवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने अपने ऊपर हुई कथित पुलिस ज्यादती का दर्द साझा करते नजर आ रहे हैं. विडियो में सत्यम भावुक होकर कहते हैं कि पनकी थाने के इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने उन्हें जूतों से मारा. उनके चेहरे पर आज भी इसके निशान मौजूद हैं. सत्यम का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने पिटाई के साथ ही जातिसूचक और अपमानजनक गालियां दीं.

राज्य सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा

फिलहाल, इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है. उन्होंने पीडित सत्यम त्रिवेदी का विडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, सता में बैठे सजातीय लोगों की दबंगई का शिकार हो रहा है एक खास समाज, क्योंकि ‘हाता नहीं भाता’! अखिलेश यादव ने सत्यम को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया है.

पिटाई के बाद सत्यम ने न्याय की गुहार लगाई

सत्यम त्रिवेदी का कहना है कि एक मामले में पनकी थाने के इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने उन्हें थाने बुलाया था. वहां पहुंचने पर उन्हें जमीन पर बैठा दिया गया, जबकि दूसरे पक्ष को कुर्सी पर बैठाया गया. सत्यम के मुताबकि, इसी दौरान इंस्पेक्टर ने उन्हें जाति सूचक गालियां देने शुरू कर दीं, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो इंस्पेक्टर ने उन्हें जूतों से पीट दिया.

अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया

सत्यम के मुताबिक, वह करीब 25 दिन तक परेशान रहा. कहीं सुनवाई नहीं हुई. थक हार कर सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया. इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तब जाकर प्रशासन ने इस मामले पर ध्यान दिया. एक अधिकारी ने जांच करने की बात कही. लेकिन सत्यम का कहना है, जूतों से मार खाने के बाद मेरा तो मान-सम्मान चला गया, अब जांच-पड़ताल करके क्या होगा.

अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला, लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत

