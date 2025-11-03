Uttar Pradesh

बिजनौर में निकाह समारोह बना रणभूमि, चिकन फ्राई को लेकर बारातियों-घरातियों में मारपीट, 15 घायल

Ajay Yadav3 November 2025 - 2:41 PM
2 minutes read
UP News :
फटाफट पढ़ें

  • बिजनौर में निकाह में चिकन को लेकर हंगामा
  • बारातियों-घरातियों में मारपीट, 15 घायल
  • पुलिस पहुंची, निकाह की रस्में कराईं पूरी
  • चिकन खत्म होते ही फिर भड़के बाराती
  • पुलिस जांच में जुटी, माहौल शांत

UP News : उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक निकाह समारोह उस समय हंगामे में बदल गया जब चिकन फ्राई को लेकर बारातियों और घरातियों के बीच झगड़ा हो गया. मामूली कहासुनी धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई, जिसमें करीब 15 लोग घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस की मौजूदगी में निकाह की रस्में पूरी कराई गईं और दुल्हन को विदा किया गया.

निकाह समारोह में मचा हंगामा

ये घटना नगीना इलाके के मझेड़ा तीबड़ी स्थित फलक मैरिज हॉल की है. बताया जा रहा है कि कोटरा गांव से बारात आई थी. जब दुल्हन पक्ष की ओर से खाना परोसा जा रहा था, तो कुछ बारातियों ने शिकायत की कि उन्हें चिकन फ्राई कम दिया जा रहा है. यह सुनकर दुल्हन पक्ष के लोग नाराज हो गए और गुस्से में प्लेटें चिकन फ्राई से भर दी. इस पर बारातियों ने आपति जताते हुए कहा, “तमीज से खाना परोसो.” बात बढ़ी और देखते ही देखते दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई.

चिकन खत्म होने पर दोबारा भड़के बाराती

बता दें कि हालात इतने बिगड़ गए कि बारात में मौजूद बुजुर्गों और अन्य लोगों को बीच-बचाव करना पड़ा. किसी तरह मामला शांत हुआ तो फिर बाराती खाने पर टूट पड़े और कुछ देर में सारा खाना खत्म कर दिया. जब चिकन खत्म हो गया तो उन्होंने दोबारा से चिकन फ्राई की मांग करते हुए फिर से हंगामा शुरू कर दिया. तीन बार झगड़ा होने के बाद पुलिस को बुलाना पड़ा.

15 लोग अस्पताल में भर्ती

दूल्हा पक्ष का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने खुद ही चिकन पर धावा बोल दिया था और बारातियों को ठीक से खाना नहीं परोसा गया, जिससे विवाद बढ़ा, वहीं, दुल्हन पक्ष का कहना है कि बारातियों ने बिना वजह हंगामा किया और माहौल बिगाड़ा दिया. आखिरकार पुलिस और स्थानीय धर्मगुरुओं के दखल से मामला शांत कराया गया.

निकाह के बाद दुल्हन की विदाई शांतिपूर्वक हुई

पुलिस की मौजूदगी में निकाह की सभी रस्में पूरी कराई गईं और दुल्हन की विदाई शांतिपूर्वक संपत्र हुई. झगड़े में घायल हुए करीब 15 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. नगीना इंस्पेक्टर अवनीत मान ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. ताकि यह पता लगाया जा सके कि निकाह समारोह में हंगामे की असली वजह क्या थी.

