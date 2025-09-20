Indore Durga Pandal : इंदौर के पश्चिमी इलाके में नवरात्रि के अवसर पर एक भव्य दुर्गा पांडाल का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है. यह आयोजन 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसे वीआईपी परस्पर नगर में 25 एकड़ में फैलाया गया है.

12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की व्यवस्था

पांडाल की खास बात यह है कि इसमें मां पद्मावती के मंदिर की प्रतिकृति के साथ-साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की व्यवस्था की गई है. आयोजन के दौरान कुल एक करोड़ मंत्रों का जाप किया जाएगा. साथ ही दस लाख हवन आहुतियों और ग्यारह हजार अष्टलक्ष्मी कलशों के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे.

इस भव्य आयोजन का नेतृत्व कृष्णगिरी पीठ के आचार्य वसंत विजयानंद गिरि महाराज कर रहे हैं. जुलाई से ही चार अलग-अलग राज्यों से आए करीब 150 कलाकार इस विशाल पांडाल के निर्माण में जुटे हुए हैं.

470 फुट लंबा और 65 फुट चौड़ा मुख्य प्रवेश द्वार आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसके ठीक सामने एक भव्य कलश की प्रतिकृति स्थापित की जा रही है. वहीं दूसरी ओर देवी अहिल्याबाई होलकर की 30 फुट ऊंची प्रतिमा के साथ राजबाड़ा और खजराना गणेश मंदिर की प्रतिकृतियां भी तैयार की जा रही हैं.

सुविधाओं से लैस होगा परिसर

पंडाल परिसर में 25 हजार वर्गफीट में यज्ञ शाला का निर्माण अंतिम चरण में है. इसके अलावा बाल क्रीड़ा क्षेत्र, संत निवास, मेहमान विश्राम केंद्र, खोया-पाया वस्तु केंद्र, पुलिस सहायता केंद्र, शिशु देखभाल केंद्र तथा प्रसाद वितरण के लिए पुरुष और महिला केंद्रों की भी व्यवस्था की गई है.

हर शाम यज्ञ शाला में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक देवी भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है.

