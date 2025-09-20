Uttar Pradeshराज्य

चुनावी मैदान से गायब पार्टियों की छुट्टी, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में IMC समेत 121 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता

Anup Tiwari20 September 2025 - 3:01 PM
1 minute read
ECI Action
निर्वाचन आयोग ने 121 पार्टियों को अपने रिकार्ड से हटाया

ECI Action : भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को अपने रिकॉर्ड से हटा दिया है. इस सूची में बरेली स्थित इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) और संघर्ष समाज पार्टी जैसे दल भी शामिल हैं. इन दलों को अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के तहत मिलने वाले किसी भी प्रकार के लाभ नहीं मिलेंगे. हालांकि, उन्हें 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील करने का अधिकार प्राप्त है.

आईएमसी ने पिछले छह वर्षों से किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया. आयोग ने हाल ही में इन राजनीतिक दलों से सफाई मांगी थी कि वे क्यों निष्क्रिय हैं. इसके जवाब में आईएमसी ने अपना पक्ष रखा और कहा कि वह आयोग द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करेगा.

2000 में हुई थी स्थापना, 2012 में जीते थे चुनाव

आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी के अनुसार, पार्टी की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी. साल 2009 में इसने कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था. उस दौरान कांग्रेस ने उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में 25 सीटें देने का वादा किया था, जिसमें कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी. लेकिन वर्ष 2012 में कांग्रेस ने यह वादा पूरा नहीं किया. इसके बाद आईएमसी ने प्रदेश की 17 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे. उसी चुनाव में बरेली की भोजीपुरा सीट से शहजिल इस्लाम ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत दर्ज की थी और उन्हें 20 हजार से ज्यादा वोटों का अंतर मिला था. अन्य सीटों पर भी पार्टी के प्रत्याशियों को अच्छी संख्या में वोट प्राप्त हुए थे.

मीडिया प्रभारी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले पार्टी को निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसके जवाब में उन्होंने आयोग के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है. पार्टी अब आगे की प्रक्रिया का पालन करेगी.

यह भी पढ़ें : मौलाना तौकीर रजा का केंद्र सरकार को कड़ा अल्टीमेटम, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर होगा जबरदस्त विरोध

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari20 September 2025 - 3:01 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बड़ा जमीन घोटाला, मृत आदिवासी महिला को दिखाया जिंदा और कराई रजिस्ट्री

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बड़ा जमीन घोटाला, मृत आदिवासी महिला को दिखाया जिंदा और कराई रजिस्ट्री

20 September 2025 - 5:06 PM
Photo of पीएम मोदी ने भावनगर से दिया बड़ा संदेश: आत्मनिर्भर भारत ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कुंजी

पीएम मोदी ने भावनगर से दिया बड़ा संदेश: आत्मनिर्भर भारत ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कुंजी

20 September 2025 - 5:04 PM
Photo of राजस्थान चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी, अडरगार्मेंट में छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच

राजस्थान चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी, अडरगार्मेंट में छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच

20 September 2025 - 4:31 PM
Photo of नवरात्रि 2025: इंदौर में तैयार हो रहा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्गा पांडाल, नौ दिनों तक होगा एक करोड़ मंत्रों का जाप और यज्ञ

नवरात्रि 2025: इंदौर में तैयार हो रहा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्गा पांडाल, नौ दिनों तक होगा एक करोड़ मंत्रों का जाप और यज्ञ

20 September 2025 - 3:26 PM
Photo of अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, पीएम मोदी से आश्वासन के बाद भी छुट्टा पशुओं की समस्या का नहीं मिला समाधान

अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, पीएम मोदी से आश्वासन के बाद भी छुट्टा पशुओं की समस्या का नहीं मिला समाधान

20 September 2025 - 3:18 PM
Photo of महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

20 September 2025 - 2:35 PM
Photo of मौलाना तौकीर रजा का केंद्र सरकार को कड़ा अल्टीमेटम, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर होगा जबरदस्त विरोध

मौलाना तौकीर रजा का केंद्र सरकार को कड़ा अल्टीमेटम, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर होगा जबरदस्त विरोध

20 September 2025 - 1:27 PM
Photo of पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

20 September 2025 - 12:42 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना की 3 एंबुलेंस, 45 दिनों तक मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध

पंजाब बाढ़ राहत: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना की 3 एंबुलेंस, 45 दिनों तक मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध

20 September 2025 - 12:18 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने मचाई भारी छापेमारी: 202वें दिन 93 नशा तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और अफीम बरामद

पंजाब पुलिस ने मचाई भारी छापेमारी: 202वें दिन 93 नशा तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और अफीम बरामद

20 September 2025 - 10:51 AM
Back to top button