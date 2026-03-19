Madhya Pradeshराज्य

इंदौर अग्निकांड: पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव, अधिकारियों को दिए जांच के आदेश

Shanti Kumari19 March 2026 - 4:38 PM
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Mohan Yadav

MP News : मध्यप्रदेश के इंदौर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में दो परिवारों के आठ लोगों की दर्दनाक मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और घटना पर गहरा दुख जताया।

पीड़ितों से मुलाकात, हर संभव मदद का भरोसा

मुख्यमंत्री ओल्ड पलासिया स्थित 13 पंथी जैन समाज धर्मशाला पहुंचे, जहां प्रभावित परिवार ठहरे हुए हैं। उन्होंने करीब 20 मिनट तक परिजनों से बातचीत की और घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद दी जाएगी।

जांच के आदेश, भोपाल से टीम रवाना

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल से अधिकारियों की टीम इंदौर भेजी गई है, जो पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने की भी बात कही गई है।

फायर ब्रिगेड पर लापरवाही के आरोप

मृतक मनोज पुगलिया के बेटे सौरभ ने राहत कार्य में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आग लगने के करीब डेढ़ घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ टैंकर खाली थे और एक वाहन गलत गली में चला गया, जिससे आग पर समय पर काबू नहीं पाया जा सका।

सुबह 4 बजे लगी आग, बचाव में देरी बनी वजह

परिजनों के मुताबिक, आग सुबह करीब 4 बजे लगी थी। परिवार के कुछ सदस्य किसी तरह ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर बच गए, लेकिन आठ लोगों को नहीं बचाया जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर राहत पहुंचती, तो कई जानें बचाई जा सकती थीं।

ये भी पढ़ें – ‘सरके चुनर’ गाने पर NCW ने अपनाया सख्त रुख, कलाकारों और मेकर्स को समन जारी

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Shanti Kumari19 March 2026 - 4:38 PM
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