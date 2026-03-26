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भारत-पाक सीमा हुई राममय, ‘लव जिहाद’ की झांकी ने खींचा लोगों का ध्यान

Karan Panchal26 March 2026 - 5:25 PM
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Rajasthan News
भारत-पाक सीमा हुई राममय, ‘लव जिहाद’ की झांकी ने खींचा लोगों का ध्यान

Rajasthan News : राजस्थान का सीमावर्ती जिला जैसलमेर में रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पाकिस्तानी सीमा ‘जय श्री राम’ के जयघोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में राजस्थान की संस्कृति की झलक देखने को मिली। रामनवमी के दिन शहीद पूनम सिंह स्टेडियम से विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जो अपनी धार्मिक और सामाजिक संदेशों से सुर्खियों में बनी है।

शहीद पूमन सिंह स्टेडियम में भव्य आयोजन

राम नवमी उत्सव का शहीद पूमन सिंह स्टेडियम में भव्य आयोजन किया गया। यहां रामलला का विधिवत पूजा-अर्चना किया गया। इस मौके पर धार्मिक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा में शामिल वक्ताओं ने भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान भी किया।

‘लव जिहाद’ झांकी रही मुख्य आकर्षण

शोभा यात्रा में झांकियों के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक संदेश दिए गए। इन झांकियों में ‘लव जिहाद’ की झांकी लोगों का मुख्य आकर्षण मुख्य आकर्षण रही। इसके माध्यम से ‘लव जिहाद’ पर कड़ा प्रहार किया गया और जागरूक रहने का संदेश दिया गया।

कलश यात्रा में हुई पुष्प वर्षा

पूजा अर्चना के बाद स्टेडियम से शहर के मुख्य मार्गों पर कलशयात्रा निकाली गई। इसमें महिलाएं, बालिकाएं सिर पर कलश धारण किए मंगल गान करते हुए चल रही थी। इस दौरान शहरवासियों ने छतों से शोभायात्रा पर पुष्प वर्षा कर रामभक्तों का स्वागत किया।

पारंपरिक नृत्य में दिखी रेगिस्तानी संस्कृति

शोभायात्रा में खियां गांव द्वारा पारंपरिक ‘गैर नृत्य’ प्रस्तुत किया गया। इसने रेगिस्तानी संस्कृति की झलक दिखाई। कार्यक्रम के दौरान जैसलमेर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर पुलिस बल तैनात रही, जिससे कि कोई अव्यवस्था न हो। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था को भी व्यवस्थित रूप से संभाला गया।

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Karan Panchal26 March 2026 - 5:25 PM
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