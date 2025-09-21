राष्ट्रीय

ट्रंप के फैसले से भारत की लॉटरी! H-1B वीजा फीस बढ़ने पर भारत की चमक बढ़ेगी, जानिए कैसे

Ajay Yadav21 September 2025 - 12:05 PM
2 minutes read
H-1B Visa Fees :
ट्रंप के फैसले से भारत की लॉटरी! H-1B वीजा फीस बढ़ने पर भारत की चमक बढ़ेगी, जानिए कैसे

  • ट्रंप ने H-1B वीजा फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर किया
  • अमेरिका में कंपनियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है
  • भारतीय IT कंपनियों को काम बढ़ाने का मौका मिलेगा
  • कंपनियां भारत में अपने ऑफिस खोलकर रोजगार बढ़ाएंगी
  • भारत में रोजगार और टेक्नोलॉजी के नए अवसर खुलेंगे

H-1B Visa Fees : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दी है, जिससे अमेरिका में काम कर रही कई कंपनियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत के लिए फायदेंमद साबित हो सकता है. जिन कंपनियों को अमेरिका में लागत बढ़ने से दिक्कत होगी, वे अब भारत में ज्यादा लोगों को काम पर रख सकती हैं. इस तरह ट्रंप सरकार का यह कदम भारत के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आ सकता है.

इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, ये कंपनियां भारत में दो तरीकों से नौकरी के अवसर बढ़ा सकती हैं. पहला, वे भारतीय IT कंपनियों को ज्यादा काम दे सकती हैं. दूसरा, वे भारत में अपने खुद के ऑफिस (GCC) खोलकर वहां लोगों को नौकरी दे सकती हैं.

अब भारत में आउटसोर्सिंग को मिलेगा बढ़ावा

H-1B वीजा की फीस बढ़ने से अमेरिका में कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करना अब महंगा हो गया है. इससे कंपनियों की लागत और मुनाफे पर असर पड़ेगा. लेकिन, इससे एक फायदा ये होगा कि कंपनियां भारत में ज्यादा काम कराएंगी. इससे भारत में नौकरियां बढ़ेंगी और लंबे समय में देश में टैलेंट की कमी दूर होगी.

EIIR ट्रेंड कंसल्टेंसी फर्म के सीईओ पारेख जैन का कहना है कि H-1B वीजा की फीस बढ़ने से भारतीय आईटी कंपनियों को कुछ नुकसान हो सकता. इसके पीछे कारण यह है कि हर प्रोजेक्ट में कुछ कर्मचारी अमेरिका में काम करते है, जबकि बाकी भारत से ही अपना काम करते हैं.

भारत के GCC पर बढ़ा भरोसा

लेकिन अब कंपनियां भारत से ज्यादा काम कराने की दिशा में आगे बढ़ेंगी. पोरख जैन ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां, जिन्हें H-1B वीजा पर लोग नहीं मिल रहे हैं, वे भारत में अपने GCC पर ज्यादा भरोसा करेंगी. वहीं रिक्रूटमेंट फर्मों का कहना है कि अमेरिका सरकार का ये कदम भारत के लिए अच्छा साबित हो सकता है. इससे टैलेंट वापस भारत आएगा और देश में ज्यादा मौके मिलेंगे.

भारत में बढ़ेंगे रोजगार और टेक्नोलॉजी

Quess IT Staffing के सीईओ कपिल जोशी का कहना है कि अमेरिका में काम करना अब महंगा हो गया है, जिससे कंपनियां भारत में ज्यादा काम शिफ्ट करेंगी. इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोग भारत में ही काम करना पसंद करेंगे, उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशनल पहले विदेश चले गए थे, वे भी अब भारत लौट सकते हैं. इससे नए आइडिया आएंगे और टेक्नोलॉजी और सर्विस के क्षेत्र में भारत दुनिया में आगे बढ़ेगा.

