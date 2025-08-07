राष्ट्रीय

किसानों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा”, पीएम मोदी ने डोनाल्‍ड ट्रंप को दिया सीधा जवाब

Ajay Yadav7 August 2025 - 10:37 AM
PM Modi :
  • अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया
  • भारत ने अमेरिका के फैसले का कड़ा विरोध किया
  • भारत की रूस से तेल खरीद बाजार आधारित है
  • PM मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा की
  • विपक्ष ने ‘ब्लैकमेल’ कहा

PM Modi : भारत ने अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, हम जो भी कदम उठाते हैं, वह 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाए जाते हैं. सरकार ने यह भी सप्ष्ट किया कि भारत की रूस से तेल खरीद पूरी तरह से बाजार आधारित है और यह केवल राष्ट्रीय हित में की जाती है. MEA ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य बताया. बयान में कहा गया, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत को उन कदमों के लिए निशाना बना रहा है, जो कई अन्य देशों द्वारा भी उठाए जा रहे हैं.

भारत ने अमेरिका के फैसले का कड़ा विरोध किया

भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा. जो करना है, कर लो, हम झुकने वाले नहीं हैं, सरकार ने स्पष्ट किया. वहीं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने भी ट्रंप के फैसले को ‘ब्लैकमेल’ करार दिया. विपक्ष ने सरकार से इस टैरिफ के जवाब में प्रभावी और सख्त कदम उठाने की मांग की है.

अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर साइन किया. इस आदेश के मुताबिक, भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा. ये शुल्क पहले से मौजूद 25% ड्यूटी के अलावा होगा. नई टैरिफ व्यवस्था 21 दिन बाद लागू होगी. यह टैरिफ सभी भारतीय आयातित भारतीय वस्तुओं पर लागू होगा, सिवाय उन चीजों के जो पहले से सेक्टर-विशेष टैरिफ के तहत कवर की गई हैं. जैसे- स्टील, एल्युमिनियम और दवाइयां.

भारत किसानों के ह‍ितों से समझौता नहीं करेगा : पीएम मोदी

7 अगस्त 2025 यानी आज से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ का प्रभाव लागू हो गया है. इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी नाम का उल्लेख किए यह कहा कि भारत कभी भी अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा. डोनाल्‍ड ट्रंप द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, 25 प्रतिशत टैरिफ की दूसरी किस्‍त 27 अगस्त से लागू होगी.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

