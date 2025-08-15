बड़ी ख़बर

स्वतंत्रता दिवस पर पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई, बोले – ‘प्रमुख मुद्दों के समाधान में भारत सक्रिय’

15 August 2025
Independence Day : स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाया रहा है. ऐसे दूनिया भर के नेता भारत को बधाई दे रहे हैं. इसी कड़ी में पुतिन ने स्वतंत्रता दिवस पर द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को बधाई दी. व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को भेजे संदेश में कहा, भारत ने सामाजिक-आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सफलताएं हासिल की हैं.

उन्होंने लिखा कि आपके देश को वैश्विक मंच पर उचित सम्मान प्राप्त है और अंतरराष्ट्रीय एजेंडे के तहत आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान में भारत सक्रिय रूप से योगदान देता है.

उन्होंने लिखा कि हम भारत के साथ अपनी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं. मुझे विश्वास है कि, हमारे संयुक्त प्रयासों के माध्यम से, हम विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते रहेंगे. यह हमारे मित्रवत व्यवहार और दोनों देश के लोगों के हितों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है. यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में सहायक है.

